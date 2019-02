Sport

Fussball

Bundesliga: Steven Zuber trifft erstmals für Stutgart



Bundesliga, 22. Runde Schalke – Freiburg 0:0 Hoffenheim – Hannover 3:0 (2:0) Stuttgart – Leipzig 1:3 (1:1) Wolfsburg – Mainz 3:0 (1:0) Berlin – Bremen, 18.30 Uhr

Zuber trifft erstmals für Stuttgart, muss aber dennoch eine Niederlage hinnehmen

Schalke – Freiburg 0:0

Schalke und Freiburg trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Für den grössten Aufreger der Partie sorgte Suat Serdar, als er mit direkt Rot vom Platz flog. Freiburg vermochte die Überzahl allerdings nicht auszunutzen.

Stuttgart – Leipzig 1:3

Der VfB Stuttgart findet trotz Schweizer Schützenhilfe und Personalmassnahmen vorerst nicht aus der Abstiegszone heraus. Gegen RB Leipzig blieb beim 1:3 in der 22. Runde eine weitgehend ansprechende Leistung unbelohnt.

Ein Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten genügte RB Leipzig in Stuttgart letztlich, um sich weiterhin souverän auf Champions-League-Kurs zu halten. Marcel Sabitzer bestrafte ein unnötiges Foulspiel des Heimteams nach 68 Minuten mittels sehenswertem Freistoss ins Lattenkreuz, der Däne Yussuf Poulsen besorgte mit seinem zweiten Treffer der Tages nach 74 Minuten für die vorzeitige Entscheidung.

Für Neuzuzug Steven Zuber endete auch der fünfte Einsatz im Trikot des VfB ohne Sieg. Dabei hatte die Partie aus Sicht des Schweizers ansprechend begonnen. Die Leihgabe der TSG Hoffenheim erzielte für seinen neuen Arbeitgeber in der 16. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich per Foulpenalty. Am Ursprung von Zubers erstem Stuttgarter Treffer stand ein Foulspiel von Leipzigs Abwehrchef Willi Orban an Mario Gomez.

Wolfsburg – Mainz 3:0

Zu einem deutlichen 3:0-Heimerfolg kam der VfL Wolfsburg gegen Mainz. Bei den Wolfsburgern gab Admir Mehmedi, der zuletzt drei Spiele aufgrund einer Verletzung verpasst hatte, sein Comeback. Der 27-Jährige löste in der 71. Minute beim Stand von 2:0 Landsmann Renato Steffen ab.

Hoffenheim – Hannover 3:0

Hoffenheim sorgte mit einem klaren 3:0-Heimsieg über Hannover 96 dafür, dass die sieglosen Stuttgarter weiterhin einen Punkt Reserve auf einen direkten Abstiegsplatz vorweisen.

Die Tabelle

Die Telegramme

Hoffenheim - Hannover 3:0 (2:0)

23'404 Zuschauer.

Tore: 5. Joelinton 1:0. 14. Belfodil 2:0. 80. Demirbay 3:0.

Bemerkung: Hannover mit Schwegler (ab 67.).

Stuttgart - Leipzig 1:3 (1:1)

46'072 Zuschauer

Tore: 6. Poulsen 0:1. 16. Zuber 1:1. 68. Sabitzer 1:2. 74. Poulsen 1:3.

Bemerkungen: Stuttgart mit Zuber. Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).



Wolfsburg - Mainz 3:0 (1:0)

20'334 Zuschauer.

Tore: 4. Arnold 1:0. 70. Weghorst 2:0. 77. Knoche 3:0.

Bemerkung: Wolfsburg mit Steffen (bis 71.) und Mehmedi (ab 71.).

Schalke 04 - Freiburg 0:0

60'000 Zuschauer.

Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (verletzt). 42. Rote Karte gegen Serdar (Schalke). 92. Gelb-Rote Karte gegen Günter (Freiburg). (abu/sda)

