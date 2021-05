Sport

Fussball

Lausanne schlägt Servette und rückt den Genfern damit auf die Pelle



Bild: keystone

Lausanne schlägt Servette und rückt den Genfern damit auf die Pelle

Servette nimmt im Kampf um den 2. Platz der Super League einen Rückschlag hin. Die Genfer verlieren daheim gegen Lausanne 1:4 und liegen mit einer schlechten Tordifferenz drei Punkte hinter Basel.

Servette – Lausanne 1:3

Das Léman-Derby war in der zu Ende gehenden Saison nicht das Terrain der Servettiens. Sie liegen vor der vorletzten Runde einen Punkt vor den Waadtländern. In den vier Duellen haben sie nur einen Punkt geholt und dem Widersacher zehn Punkte überlassen.

Wird Miroslav Stevanovic nicht selten einer der besten Super-League-Spieler genannt, so wurde der Servettien im letzten Léman-Derby der Saison von einem jungen Franzosen überflügelt. Der 19-jährige Lucas Da Cunha, als «Zehner» spielend, zeigte sein Können immer wieder, nicht nur bei einem langen Solo, mit dem er in der 19. Minute die ganze Genfer Defensive überwand und den Ball über Goalie Jérémy Frick hinweg zum 2:0 ins Tor lupfte. Eine gute Viertelstunde spurtete Da Cunha abermals mitten durch die Genfer Platzhälfte. Er leitete so das 3:1 ein, das der Doppeltorschütze Jonathan Bolingi erzielte.

Video: SRF

Mit diesem Tor war das Spektakel im Stade de Genève beendet. Die Genfer kamen in der zweiten Halbzeit nie in die Nähe einer Wende, zumal sie sich mit einer Gelb-roten (Vincent Sasso) und einer Roten Karte (Koro Koné wegen eines üblen Tritts) sukzessive selber dezimierten und zumal Pedro Brazão noch das 4:1 erzielte.

Bild: keystone

Servette - Lausanne-Sport 1:4 (1:3)

100 Zuschauer. - SR Cibelli. -

Tore: 11. Bolingi (Kukuruzovic) 0:1. 19. Da Cunha (Guessand) 0:2. 29. Kyei (Stevanovic) 1:2. 35. Bolingi (Boranijasevic) 1:3. 78. Brazão (Mahou) 1:4.

Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Severin, Clichy; Ondoua (46. Sasso); Cognat (80. Cespedes), Valls; Stevanovic (80. Fofana), Kyei (63. Koné), Schalk (63. Imeri).

Lausanne-Sport: Diaw; Loosli, Jenz, Tsoungui; Boranijasevic, Kukuruzovic, Barès (75. Cueni), Suzuki (80. Schmidt); Da Cunha (59. Brazão); Guessand (75. Zekhnini), Bolingi (59. Mahou).

Bemerkungen: Servette ohne Antunes, Guerin und Henchoz (alle verletzt). Lausanne-Sport ohne Puertas (gesperrt), Turkes, Flo, Geissmann, Elton Monteiro, Nanizayamo, Mastil, Falk und Zohouri (alle verletzt). 45. Pfostenschuss Kukuruzovic. 70. Gelb-rote Karte gegen Sasso (Foul). 83. Rote Karte gegen Koné (Foul). Verwarnungen: 14. Jenz (Foul), 51. Sasso (Foul), 93. Imeri (Foul), 94. Zekhnini (Foul).

Zürich – St. Gallen

Sion – Luzern

Die Tabelle

(zap/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister 1 / 17 GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister quelle: keystone / paolo foschini So emotional waren die Fussballspiele der Schweiz Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter