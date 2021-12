Liveticker und Stream zur Auslosung der Achtelfinals der Champions League

Es kommt mal wieder zum Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Bild: www.imago-images.de

Messi gegen Ronaldo – PSG trifft in den CL-Achtelfinals auf Manchester United

Paris Saint-Germain gegen Manchester United heisst die Knüller-Begegnung in den Achtelfinals der Champions League. Dies ergab die Auslosung in Nyon.

Champions League

Manchester United – PSG

PSG gegen Manchester United ist auch das Duell zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, den beiden besten Fussballern des letzten Jahrzehnts. Die Franzosen werden das Hinspiel zu Hause bestreiten, das Rückspiel findet im Old Trafford statt, da Manchester United die Gruppe F mit dem Schweizer Meister Young Boys als Sieger abschloss.

Chelsea – Lille

Titelverteidiger FC Chelsea hatte als Gruppenzweiter Glück: Die Engländer treffen auf den französischen Meister LOSC Lille

Sporting – Juventus

Ein vermeintlich einfacher Gegner für Juventus Turin. Doch in den letzten drei Jahren scheiterte Juve in der Champions League der Reihe nach an Ajax, Lyon und Porto.

Inter Mailand – Ajax Amsterdam

Der italienische Meister trifft auf den holländischen Meister. Ajax überzeugte in der Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen. Mit Sébastien Haller spielt zudem der beste Torschütze der Gruppenphase (10 Tore) bei den Niederländern.

Salzburg – Liverpool

Die Talentschmiede aus Salzburg trifft auf den FC Liverpool. Mit Sadio Mané, Takumi Minamino und Naby Keita sind gleich drei Stars der «Reds» ehemalige Salzburger. Bereits in der Gruppenphsae 2019/20 kam es zu diesem Duell, damals gewann Liverpool 2:0 und 4:3.

Atlético – Bayern

Die Bayern schafften es ohne Verlustpunkt durch die Gruppenphase, als «Belohnung» gibt es jetzt im Achtelfinale Atlético Madrid, ein in allen Belangen unangenehmer Gegner.

Villarreal – Manchester City

YB-Gruppengegner Villarreal hat ein Hammerlos erhalten: Die Spanier treffen auf den englischen Meister Manchester City.

Benfica – Real Madrid

Ein iberisches Duell gibt es zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid.