Der FC Liverpool blieb gegen Aston Villa ungefährdet. Schon nach drei Minuten ging die Mannschaft von Jürgen Klopp durch Neuzugang Szoboszlai in Führung. Eine Viertelstunde später profitierten sie von einem Eigentor von Matty Cash. Und kurz nach dem Seitenwechsel machte Mo Salah mit dem 3:0 definitiv den Deckel drauf.

Ein spätes Tor rettete Eintracht Frankfurt zuhause gegen Köln immerhin noch einen Punkt. In der 87. Minute schoss Niels Nkounkou das Tor zum 1:1 Endstand. Davor waren die Gäste aus Köln kurz vor der Pause dank Florian Kainz in Führung gegangen.

Im Interview mit watson hat Klima-Aktivist Max Voegtli mehrfach erwähnt, dass seine Organisation Renovate Switzerland weiter für ihre Ziele kämpfen werde. Die Gruppierung fordert, dass der Bundesrat einen Plan vorlegt, der ermöglicht, dass alle Häuser in der Schweiz bis 2030 saniert werden. So könne man CO 2 -Emissionen reduzieren.