David Rubiales soll am Freitag seinen Rücktritt bekanntgeben. Bild: keystone

Nach Kuss-Eklat an der WM der Frauen: Spaniens Verbandschef Rubiales tritt offenbar zurück

Mehr «Sport»

Spaniens Fussball-Verbandschef Luis Rubiales will offenbar an als Präsident des spanischen Fussballverbands zurücktreten. Wie diverse spanische Medien am Donnerstag berichteten, hat Rubiales seine Mitarbeitenden bereits über diesen Schritt informiert. Eine offizielle Bestätigung soll am Freitag folgen.

Nach dem spanischen Finalsieg bei der Fussball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland gratulierte Rubiales den Spielerinnen und dem Trainerteam mit Küssen auf die Wange. Die Spielerin Jennifer Hermoso küsste er ungefragt auf den Mund. Später scherzte er in der Kabine davon, Hermoso bei der Partyreise nach Ibiza zu heiraten. In der Folge hatte die Spielerin Konsequenzen gefordert. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...