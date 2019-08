Sport

Fussball

Internationaler Fussball: Die wichtigsten Tore vom Sonntag



Internationaler Fussball, die wichtigsten Spiele Premier League:

Bournemouth – Manchester City 1:3 (1:2)

Tottenham – Newcastle, 17.30 Uhr Bundesliga:

Leipzig – Frankfurt 2:1* (1:0)

Hertha – Wolfsburg, 18 Uhr Primera Division:

Barcelona – Betis Sevilla, 21 Uhr​ Serie A:

Udinese – Milan, 18 Uhr

SPAL – Atalanta, 20.45 Uhr

Verona – Bologna, 20.45 Uhr

Ligue 1:

Monaco – Nimes 2:2 (2:0)

PSG – Toulouse, 21 Uhr

ManCity siegt und bleibt Liverpool auf den Fersen +++ Monaco gewinnt weiter nicht

England

Bournemouth – Manchester City 1:3

Nachdem Liverpool mit einem 3:1-Sieg über Arsenal am Samstag vorgelegt hatte, zog Pep Guardiolas Manchester City am Sonntag nach. Gegen das zuvor noch ungeschlagene Bournemouth siegte der Meister aus Manchester 3:1. Sergio Agüero (15./64.), der zwei Mal erfolgreich war, und Raheem Sterling (43.) erzielten die Treffer für die Citizens. Für den englischen Internationalen Sterling war es im zehnten Spiel gegen Bournemouth bereits der 11. Treffer.

Bournemouth - Manchester City (1:2)

10'486 Zuschauer.

Tore: 15. Agüero 0:1. 43. Sterling 0:2. 45. Wilson 1:2, 64. Agüero 1:3.

Deutschland

Leipzig – Frankfurt 2:1*

Frankreich

Monaco – Nîmes 2:2

Nach den zwei Niederlagen zum Auftakt schien der Weg zum ersten Saisonsieg geebnet. Die neu verpflichteten Stürmer Islam Slimani und Wissam Ben Yedder brachten Monaco bis zur Pause 2:0 in Führung. Was sollte da noch schief gehen gegen das ebenfalls punktelose Nîmes? Zum Beispiel dies: Kurz nach der Pause sah Innenverteidiger Jemerson auf Intervention des VAR für ein Foul nahe der Mittellinie die Rote Karte - ein harter Entscheid. In der Folge entglitt Monaco die Kontrolle, und Nîmes kam bis zur 82. Minute zum Ausgleich. Monaco hat damit saisonübergreifend von den letzten zwölf Meisterschaftsspielen nur eines gewonnen.

Der Schweizer Keeper Diego Benaglio sass bei Monaco erneut nur auf der Bank, obwohl die eigentliche Nummer 1, Danijel Subasic, seit Saisonbeginn verletzt ist. Benaglio ist hinter dem Kroaten und Benjamin Lecomte nur noch die Nummer 3.

(sda/abu)

