Sport

Fussball

Die Ausgangslagen vor der letzten Runde der Champions League



Bild: EPA

Grosser Showdown in Liverpool – so spannend wird die letzte Runde der Champions League

Zwei Fernduelle zwischen englischen und italienischen Klubs stehen im Fokus der sechsten und letzten Gruppenspiele der Champions League. Liverpool und Napoli balgen sich ebenso ums Weiterkommen wie Tottenham und Inter. Derweil träumt YB davon, doch noch ein Spiel zu gewinnen.

Gruppe A

Di 21.00 Monaco – Dortmund

Di 21.00 Brügge – Atlético Madrid



Atlético Madrid und Borussia Dortmund sind schon weiter, es geht in einem Fernduell nur noch darum, wer Erster und wer Zweiter wird. Für Brügge geht die Reise in der Europa League weiter, während Monaco ausgeschieden ist.

Bild: AP

Gruppe B

Di 21.00 Inter – PSV Eindhoven

Di 21.00 Barcelona – Tottenham



Barça ist schon definitiv Erster, der PSV ist ausgeschieden. Aber das Rennen um Platz 2 zwischen Inter Mailand und Tottenham ist noch sehr spannend. Die Direktbegegnungen sprechen für die «Spurs». Siegen also sowohl die Engländer wie auch Inter Mailand, dann sind die Spurs weiter und die Italiener in der Europa League. Geschenke von Barcelona darf Tottenham nicht erwarten: Es stand seit 2012 immer frühzeitig als Gruppensieger fest, gewann in den letzten fünf Saisons das letzte Heimspiel aber trotzdem jedes Mal.

Bild: EPA

Gruppe C

Di 21.00 Roter Stern – PSG

Di 21.00 Liverpool – Napoli

Noch drei Teams haben vor der letzten Runde Chancen auf die Achtelfinals – mehr als in jeder anderen Gruppe. Napoli, PSG und Liverpool haben alle die Möglichkeit, aus eigener Kraft in die Achtelfinals einzuziehen. Liverpool, wenn es gegen Napoli 1:0 gewinnt oder mit zwei Toren Differenz, falls die Italiener mindestens ein Tor erzielen. Paris Saint-Germain, wenn es auswärts gegen Roter Stern Belgrad siegt. Und Napoli, wenn es in Liverpool mindestens einen Punkt holt oder wenn es ein Tor schiesst und dabei mit nur einem Treffer Unterschied verliert.

Es ist möglich, dass alle drei Teams am Ende neun Punkte haben. In diesem Fall ist Liverpool Erster und wer Zweiter wird, hängt vom Resultat zwischen den «Reds» und Napoli ab, wobei PSG die besseren Karten hat für Platz 2.

Gruppe D

Di 18.55 Schalke – Lok Moskau

Di 18.55 Galatasaray – Porto



Porto wird als Gruppensieger in die Achtelfinals einziehen, Schalke 04 kommt als Zweiter ebenfalls weiter. Bleibt noch Rang 3 und damit das Weiterkommen in die Europa League offen. Eren Derdiyok wird mit Galatasaray alles daransetzen, in Istanbul zu siegen.

Bild: EPA

Gruppe E

Mi 21.00 Benfica – AEK Athen

Mi 21.00 Ajax – Bayern München



Auch in der Gruppe E sind schon viele Würfel gefallen. Offen ist noch, wer als Erster weiterkommt und wer als Zweiter. Schön, dass dies in einem Direktduell entschieden wird: In Amsterdam zwischen Ajax und Bayern. Benfica ist schon fix für die K.-o.-Runde der Europa League qualifiziert.

Bild: EPA

Gruppe F

Mi 21.00 ManCity – Hoffenheim

MI 21.00 Schachtar Donezk – Lyon



Die TSG Hoffenheim hat nur noch dann eine Chance auf die Teilnahme an der Europa League im Frühling, wenn es auswärts bei Manchester City gewinnt. Das wird wohl sehr schwierig werden, denn die Engländer benötigen noch einen Punkt, um sicher Erster zu werden. Bei Schachtar Donezk gegen Lyon ist die Ausgangslage simpel: Wer gewinnt, ist im Achtelfinal. Den Franzosen reicht dazu auch ein Unentschieden.

Bild: AP

Gruppe G

Mi 18.55 Viktoria Pilsen – AS Roma

Mi 18.55 Real Madrid – ZSKA Moskau



Weil Real Madrid beide Duelle mit der AS Roma gewonnen hat, ist den Königlichen Rang 1 nicht mehr zu nehmen. Auch die Italiener sind im Achtelfinal. Um Rang 3 balgen sich Viktoria Pilsen und ZSKA Moskau: Die Direktduelle würden für die Tschechen sprechen, falls beide im Fernduell gleich viele Punkte holen sollten.

Bild: EPA

Gruppe H

Mi 21.00 Valencia – ManUnited

Mi 21.00 YB – Juventus Turin



Die Young Boys hoffen, dass sie sich mit dem ersten Sieg aus der Champions League verabschieden können. Aber weil Juventus sich mit Manchester United um Rang 1 duelliert, wird das keine einfache Aufgabe für die Berner. Zumal ManUnited möglicherweise auf weniger Gegenwehr stossen wird, da Valencia die Gruppe ohnehin als Dritter abschliessen wird.

Bild: KEYSTONE

Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge

So haben deine Kollegen endlich eine Chance gegen dich Video: watson/nico franzoni, sandro zapella, Jodok Meier

Abonniere unseren Newsletter