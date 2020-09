Sport

Bild: keystone

Krimi in der Nachspielzeit – ManUnited duselt sich zum ersten Saisonsieg

Brighton – ManUnited 2:3

Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace zum Saisonauftakt hätte Manchester United bei Brighton & Hove Albion beinahe ein zweites Mal gepatzt. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer kassierte gegen den krassen Aussenseiter zunächst in der 95. Minute noch das 2:2, bekam aber durch den VAR in allerletzter Sekunde einen Handelfmeter zugesprochen, den Bruno Fernandes eiskalt zum 3:2-Auswärtsieg verwandelte. Für Brighton war es der bittere Abschluss eines grossartigen Fights, denn die Gastgeber waren vor ihrem hochverdineten Ausgleich gleich fünfmal (!) am Aluminium gescheitert.

Nach einem Foul von Fernandes war der Aussenseiter in der 40. Minute durch einen frech gelupften Elfmeter von Neal Maupay in Führung gegangen, die United kam jedoch noch vor der Pause durch ein Eigentor von Lewis Dunk zum Ausgleich. Nach der Halbzeit nahm der Schiedsrichter einen Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul durch Paul Pogba richtigerweise zurück, kurz darauf tanzte Marcus Rashford die gesamte Abwehr der «Sea Gulls» aus und bescherte Manchester so die schmeichelhafte 2:1-Führung.

Brighton & Hove Albion - Manchester United 2:3 (1:1)

Tore: 40. Maupay (Foulpenalty) 1:0. 43. Dunk (Eigentor) 1:1. 55. Rashford 1:2. 95. March 2:2. 97. Bruno Fernandes (Handspenalty) 2:3. (pre/sda)

Die Tabelle:

