Sport

Fussball

EM-Qualifikation: Deutschland-Fans verwirren mit Volley-Choreo



Bild: screenshot twitter.com/DFB_Fanclub

«Volley!» – warum Deutschland-Fans gegen Holland eine seltsame Choreo zeigen

Deutschland gegen die Niederlande. Am Freitagabend spielen die beiden Teams in der EM-Qualifikation gegeneinander. Das Duell zwischen den Nationalmannschaften der beiden Nachbarländer ist immer brisant.

Noch brisanter jedoch war eine Choreografie, die der Fanclub der Nationalmannschaft offenbar vor Anpfiff (ca. 20.40 Uhr) plante. Das Motto der Choreo lautete nämlich: «Vollgas». Die Zuschauer im Fanblock sollten demnach hinterm Tor das Wort Vollgas mit vorgefertigten Papiertafeln formen.

Doch zu dieser Choreo kam es dann irgendwie doch nicht – der Reihe nach...

Hier ein Foto der Anleitung zur geplanten «Kurvenshow» Vollgas? Ja gut, ne? #GERNED pic.twitter.com/bvPyKboxjD — Lord_Weibull (@Lordweibull) September 6, 2019

In den sozialen Medien, vorrangig auf Twitter, sorgte der Slogan allerdings für grosse Kritik. Denn viele fanden den Begriff «Vollgas» im Zusammenhang eines Duells gegen die Niederlande aus historischen Gründen nicht angebracht und unsensibel. Die Judenvernichtung der Nationalsozialisten im Dritten Reich kostete unter anderem auch drei Viertel der niederländischen Juden das Leben. (annefrank.org) Eine der Vernichtungsmethoden der Nazis waren Massenmorde mit Giftgas.

Zuschauer im Stadion und Twitter-User waren daher empört über die «Vollgas»-Choreo:

Schönes Motto für ne Choreo...niiiiicht! Finde es ja immer problematisch wenn man sich in #Deutschland auf Gas geben bezieht! Noch ein Grund mehr weshalb ich hoffe dass #Oranje heute die kack Deutschen aus dem Stadion schießt! Motto bleibt: Nie wieder Deutschland! #DFB #GERNED pic.twitter.com/zLYtxaF0se — Alex B. (@Alex_Bosch14) September 6, 2019

vollgas-choreo



finde ich befremdlich — sparschaeler (@sparschaeler) September 6, 2019

Ernsthaft? Choreo „Vollgas“? Gegen die Niederlande? Ok, ich dachte, dass die Geschichte mit Thons Trikot und den Fahrrädern vorbei sei. @DFB_Team #GERNED — Fraeulein May (@FraeuleinMay) September 6, 2019

Eine Hälfte in mir sagt: 'Vollgas ist ein komplett normales Wort, man sollte es natürlich nicht mit der NS Zeit verbinden'.



Aber die andere Hälfte sagt: 'Leute das könnt ihr eigentlich echt nicht bringen' haha.. #GERNED pic.twitter.com/mSjofzUrs4 — niolja19 (@niggo2nd) September 6, 2019

Choreo mit dem Slogan: Vollgas. 😳 #GERNED — Toni Toronto (@ThorbenToni) September 6, 2019

Offenbar reagierte der DFB-Fanclub kurz vor Anpfiff – und improvisierte mit einer Notlösung. So wurden offenbar die letzten drei Buchstaben «Gas» zu «ey!» geändert – aus «Vollgas» wurde so «Volley!».

Und dann sah man statt «Vollgas» «Volley!»...

Auch das griffen die Nutzer in den sozialen Netzwerken natürlich sofort auf. Die meisten Leute konnten nicht so recht glauben, was sie da auf den Mattscheiben sahen, und waren sehr irritiert wegen der «Volley!»-Choreografie:

Haben sie die Choreografie echt kurzfristig in von VOLLGAS in 'VOLLEY' umgeändert oder was soll da stehen?😂 pic.twitter.com/XqlGwndiV9 — niolja19 (@niggo2nd) September 6, 2019

Haben die echt kurzfristig die Choreo von Vollgas auf Volley abgeändert? #GERNED — 18Freddy87 (@18Freddy87) September 6, 2019

#Volley! Ich lache mich schlapp. Das ist so herrlich sinnfrei. Aber besser als #Vollgas allemal. Da kam wohl noch mal jemand ins schwitzen? #GERNED — Greg (@Leinewulev) September 6, 2019

Der unsäglich scheißige "CocaCola Fanclub der deutschen Nationalmannschaft" wollte heute eine Choreo machen, die "Vollgas" und die deutsche Fahne sein sollte.



Die Person, die die Pappen so verändert hat, dass da statt dessen "Volley!" stand, ist mein persönlicher Held. #GERNED — Jakob (@PropsforJakPol) September 6, 2019

Einen Eklat dürfte der DFB-Fanclub damit gerade nochmal abgewendet haben.

Vielleicht war es aber auch einfach nur die «Hamburger Kompetenz im Halten von Choreos»... Foto? Vermutlich die übliche Hamburger Kompetenz im Halten von Choreos — (((Hiro))) (@exRacaille) September 6, 2019

(as/watson.de)

