Kanada kann Erwartungen gegen Nigeria nicht erfüllen

Gruppe B

Nigeria – Kanada 0:0

Kanada muss sich im Startspiel gegen Nigeria mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Die Olympiasiegerinnen hatten zwar etwas mehr vom Spiel, kamen gegen die gut aufgestellten Afrikanerinnen aber selten zu aussichtsreichen Torchancen. Die klar beste vergab Captain Christine Sinclair in der 50. Minute, als sie vom Penaltypunkt an Goalie Chiamaka Nnadozie scheiterte. Die Nigerianerinnen beendeten die Partie zu zehnt. Kurz vor Schluss sah Deborah Abiodun nach einem harten Einsteigen und VAR-Intervention die Rote Karte. Am Spielstand änderte dies aber nichts mehr. Damit bleibt in der Gruppe B das am Donnerstag siegreiche Australien (1:0 gegen Irland) allein an der Spitze (kat/sda)

Gruppe C

Spanien – Costa Rica, 9.30 Uhr

