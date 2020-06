Sport

Fabian Schär macht mit Newcastle einen Schritt Richtung Klassenerhalt



Bild: keystone

Newcastle – Sheffield 3:0

Newcastle United ist der Auftakt in das Saisonfinale in der Premier League geglückt. Die Mannschaft von Coach Steve Bruce setzte sich in der 30. Runde gegen Sheffield United souverän durch und entfernte sich damit weiter von der Abstiegszone.

Die vorentscheidende Szene im leeren St. James' Park ereignete sich kurz nach der Pause, als Sheffields Verteidiger John Egan Newcastles Joelinton zurückhielt und die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl erzielte das Heimteam innerhalb von 23 Minuten drei Tore. Newcastles Schweizer Verteidiger Fabian Schär wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Während Newcastle der Vorsprung auf den Strich auf elf Punkte ausbaute, erlitt Sheffield im Kampf um einen Champions-League-Platz einen Rückschlag. Der Aufsteiger war bis zum Unterbruch der Meisterschaft im März die grosse Überraschung der Saison.

Newcastle - Sheffield United 3:0 (0:0)

Tore: 55. Saint-Maximin 1:0. 69. Ritchie 2:0. 78. Joelinton 3:0. -

Bemerkung: Newcastle mit Schär (ab 85.). 50. Gelb-Rote Karte gegen Egan (Sheffield/Foul).

Die Tabelle

