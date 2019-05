FCZ-Assistenzcoach van Eck kehrt der Schweiz den Rücken

Kein Gratis-ÖV an Schweizer Eishockey-WM: «Das ist ein absolutes No-Go»

Das OK der Eishockey-WM 2020 in Zürich und Lausanne kippt die kostenlose Anreise per ÖV. Das sorgt für Kritik.

Klimastreik hin oder her: Die Organisatoren der Eishockey-WM 2020 in der Schweiz (8. bis 24. Mai 2020) streichen aus «Kostengründen» die Gratis-Anreise per ÖV.

Die Fans müssen die Anreise an die Spielorte in Zürich und Lausanne selbst berappen. Bei der letzten WM in der Schweiz 2009 war dies noch anders. Damals konnte jeder Matchbesucher mit dem Ticket gratis mit der Bahn an die Spielorte in Bern oder Kloten fahren.

Der Entscheid der Organisatoren sorgt für Kritik: «In Zeiten, in denen …