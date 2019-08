Sport

Fussball

ManUnited unterliegt Crystal Palace – Chelsea feiert ersten Saisonsieg



Premier League, 3. Runde Norwich – Chelsea 2:3 Brighton – Southampton 0:2 ManUnited – Crystal Palace 1:2 Sheffield United – Leicester 1:2 Watford – West Ham 1:3 Liverpool – Arsenal 18.30

Bild: AP

ManUnited unterliegt Crystal Palace – Chelsea feiert ersten Saisonsieg

Geht es nach den Nachmittagsspielen, dann wird sich am Abend im Topspiel der Runde Arsenal beim Champions-League-Sieger Liverpool durchsetzen. Denn alle fünf bisherigen Partien des Tages endeten mit einem Auswärtssieg.

Manchester United – Crystal Palace

Die «Red Devils», mit einem ekstatischen 4:0 gegen Chelsea in die Saison gestartet, kassierten daheim im Old Trafford die erste Saisonniederlage. Damit stehen bei der United nach drei Saisonspielen ein Sieg, ein Unentschieden (1:1 gegen Wolverhampton) und eine Niederlage zu Buche. Patrick Van Aanholt war Palaces Matchwinner in der Nachspielzeit.

Norwich City – Chelsea

Chelsea ist unter seinem neuen Coach Frank Lampard auch endlich in der Saison angekommen. Gegen Aufsteiger Norwich City feierte der Europa-League-Champion mit 3:2 seinen ersten Saisonsieg.

Zum Matchwinner für die Blues avancierte der erst 21-jährige Stürmer Tammy Abraham, der vergangene Saison mit 26 Toren in 40 Spielen am Aufstieg von Aston Villa in die höchste englische Spielklasse beteiligt gewesen war. Zwischen seinen beiden Toren traf der 20-jährige Mason Mount, während auf Seiten Norwichs erneut Teemu Pukki erfolgreich war. Der Finne hält nach drei Spielen bei fünf Toren. (ram/sda)

Die Tabelle

Die Telegramme

Norwich City - Chelsea (2:2)

27'032 Zuschauer. - Tore: 3. Abraham 0:1. 6. Cantwell 1:1. 17. Mount 1:2. 30. Pukki 2:2. 68. Abraham. - Bemerkungen: Norwich City ohne Klose (Ersatz) und Drmic (verletzt).

Manchester United - Crystal Palace 1:2 (0:1)

73'454 Zuschauer. - Tore: 32. Ayew 0:1. 89. James 1:1. 93. Van Aanholt 1:2. - Bemerkung: 70. Rashford (Manchester United) schiesst Foulpenalty an den Pfosten.

Watford - West Ham United 1:3 (1:1)

Tore: 2. Noble (Foulpenalty) 0:1. 17. Gray 1:1. 65. Haller 1:2. 73. Haller 1:3. - Bemerkung: West Ham United ohne Ajeti (Ersatz). (sda)

Abonniere unseren Newsletter