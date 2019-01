Sport

Fussball

Sandro Wagner von Bayern zu Tianjin Teda – seine Kultsprüche auf Chinesisch



bild: ap / Montage: watson

Sandro Wagner zu Tianjin: Die Kultsprüche des «besten deutschen Stürmers» – auf Chinesisch

Die Spatzen pfiffen es schon von den Pagoden, jetzt ist alles in trockenen Seidentüchern: Der «beste deutsche Stürmer» wechselt nach China in die Super League.

Sandro Wagner, von Trainer Niko Kovac zum Bankwärmer degradiert, verlässt seinen Lieblings- und Jugendverein Bayern München nach nur einem Jahr. Auf eigenen Wunsch. Ab sofort spielt Wagner für Tianjin Teda.

Darum heisst der Klub «Teda»: Teda steht für «Tianjin Economic and Technological Development Area». Das ist eine Art gigantisches Gewerbegebiet in der Nähe der Millionenmetropole Tianjin. Seit den 80er Jahren haben sich in Teda über 3000 internationale Unternehmen wie Motorola, Nestlé, Volkswagen angesiedelt.

Bei dem Klub aus Nordostchina, der seit seiner Gründung 1957 bereits zehn verschiedene Vereinsnamen hatte, trifft der selbstbewussteste Mittelstürmer der jüngeren deutschen Fussballgeschichte auf den ehemaligen Schweizer Nati-Trainer Uli Stielike.

Ni Hao! Photoshop haben die Chinesen voll drauf pic.twitter.com/qLajAmc06U — Marcus Bark (@artus69) 30. Januar 2019

Wagner hat bei Tianjin einen finanziell attraktiven Vertrag bis 2020 unterschrieben: Laut «Bild» kassiert der 31-Jährige 15 Millionen Euro. Bayern kassiert angeblich fünf Millionen Euro für den Ex-Nationalstürmer. In Relation zu den sündhaft teuren Ablösesummen, die chinesische Klubs in der Vergangenheit bezahlt haben, ist das fast schon ein bescheidenes Sümmchen.

Apropos bescheiden:

Die Bescheidenheit ist, so steht es in zahlreichen Business-Knigges, vor allem in vielen Ländern Asiens eine Tugend. Einschlägige Benimmbücher für Berufstätige in China raten: In der Ruhe liegt die Kraft, bloss nicht zu selbstbewusst sein, im Smalltalk keine kritischen Themen ansprechen.

Schon Konfuzius wusste (und der wusste viele kluge Dinge): «Der Edle schämt sich, wenn seine Worte seine Taten übertreffen.»

Und jetzt spielt Sandro Wagner, bekannt für sehr selbstbewusste Aussagen und sein Kokettieren mit der eigenen Arroganz, also in China. Wie passt das zusammen? Wissen wir auch nicht.

Bild: AP/AP

Aber wir wollen alle chinesischen Fussballfans, falls sie das hier lesen, schon mal ganz vorsichtig darauf vorbereiten, dass Sandro Wagner seeeeeeehr selbstbewusst ist und manchmal gar nicht im Sinne von Konfuzius handelt.

Das Übersetzungstool einer grossen Suchmaschine, die mindestens so bekannt ist wie Sandro Wagner, hat uns geholfen, seine provokantesten, hochtrabendsten und stolzesten Sprüche in die chinesische Sprache zu übersetzen.

watson liefert ausserdem eine Aussprachehilfe für Sandro Wagner, falls er das hier liest, damit er seine Sprüche auch in der neuen Heimat zum Besten geben kann (auf eigene Gefahr).

Sein wohl bekanntester Spruch: «Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer.»

Übersetzung: 一段時間以來,我是迄今為止最好的德國前鋒

Wagner nach seinem Transfer zur TSG Hoffenheim: «Bevor ich da war, war da nicht dieser Erfolg. Das hat sich geändert, seit ich da bin.»

Übersetzung: 在我來之前,沒有這個成功,自從我到達以來,情況發生了變化。

Über eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung: «Zum Schiedsrichter sage ich nichts. Bevor ich eine Geldstrafe bekomme, kaufe ich mir lieber eine schicke Uhr.»

Übersetzung: 我對裁判說什麼都沒說。在我收到罰款之前,我寧願買一塊漂亮的手錶

Was Wagner über Profigehälter denkt: «Gemessen an all dem, was man aufgibt, finde ich, dass auch die bei Bayern zu wenig verdienen – selbst zwölf Millionen oder so.»

Übersetzung: 從你放棄的東西來看,我發現即使是那些拜仁的人也收入太少 - 甚至大約一千二百萬左右。

In China wird Sandro Wagner mit 15 Millionen Euro für die kommenden zwei Jahre jetzt hoffentlich angemessen bezahlt... Viel Glück und Erfolg in China!

(as/watson.de)

Ein Sandro mit zu viel Selbstvertrauen? Haben wir auch zu bieten: Video: watson/Sandro Zappella, Emily Engkent

Sandro isst Raclette mit Brot – hallo?!? Video: watson/Emily Engkent, Angelina Graf, Sandro Zappella

15 Millionen in zwei Jahren, dafür kein Oktoberfest für Sandro Wagner:

