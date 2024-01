Granit Xhaka feiert Jonathan Tah für seinen Ausgleich zum 2:2. Bild: keystone

Erneuter Last-Minute-Sieg für Leader Leverkusen – BVB gewinnt hoch

Bayer 04 Leverkusen bleibt in dieser Saison ungeschlagen. In einem spektakulären Schlagabtausch mit RB Leipzig setzte sich der Tabellenführer der Bundesliga auswärts mit 3:2 durch.

Bundesliga

Leipzig – Bayer Leverkusen 2:3

Der Ecuadorianer Piero Hincapie schob den Ball in der Nachspielzeit nach einem Eckball am zweiten Pfosten über die Linie und sorgte so für einen Last-Minute-Sieg des Leaders – wie schon vorige Woche in Augsburg. In einer äusserst temporeichen Partie konterte Leverkusen zuvor zwei Mal eine Leipziger Führung.

Xhaka stört Leipzigs 1:0-Schützen Xavi. Bild: www.imago-images.de

Das Team von Granit Xhaka blieb somit auch im wettbewerbsübergreifend 27. Spiel der Saison ungeschlagen und festigte die Tabellenführung. Der Erfolg bedeutet, dass der Titelkampf wohl endgültig zu einem Zweikampf verkommt. Nur Bayern München (am Sonntag zuhause gegen Werder Bremen) kann mit Leverkusen mithalten. Stuttgart und Leipzig liegen nun 14 respektive 15 Punkte hinter dem Werksklub zurück.

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 2:3 (1:0)

Tore: 7. Simons 1:0. 47. Tella 1:1. 56. Openda 2:1. 63. Tah 2:2. 91. Hincapié 2:3. - Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

1. FC Köln – Borussia Dortmund 0:4

Matchwinner für den BVB war wie schon im Hinspiel der Niederländer Donyell Malen mit zwei Toren. Gregor Kobel blieb zum fünften Mal in dieser Bundesliga-Saison und zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. Der BVB schloss punktemässig zum viertplatzierten Leipzig auf, das im Abendspiel auf Leader Bayer Leverkusen trifft.

Brandt schliesst Torschütze Malen in die Arme. Bild: keystone

1. FC Köln - Borussia Dortmund 0:4 (0:1)

Tore: 12. Malen 0:1. 58. Füllkrug (Penalty) 0:2. 61. Malen 0:3. 92. Moukoko 0:4. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Freiburg – Hoffenheim 3:2

Ein verrücktes Spiel sahen die Zuschauer in diesem badischen Derby. Die Freiburger schenkten ein 2:0 her und mussten nach dem Platzverweis gegen Manuel Gulde gar um den einen Punkt zittern, ehe Roland Sallai das Heimteam in Unterzahl kurz vor Schluss zum Sieg schoss. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich distanzierte den direkten Konkurrenten auf vier Punkte und schloss zu Frankfurt auf Platz 6 auf.

Die Eintracht vergab beim 2:2 bei Schlusslicht Darmstadt eine 2-Tore-Führung. Der Ausgleich für die «Lilien» fiel in der Nachspielzeit. Aufsteiger Heidenheim blieb beim 1:1 gegen Wolfsburg zum fünften Mal ohne Niederlage und bleibt auf Platz 9 einen Punkt vor den «Wölfen».

SC Freiburg - Hoffenheim 3:2 (1:0)

Tore: 37. Höler 1:0. 55. Grifo 2:0. 57. Weghorst 2:1. 77. Beier 2:2. 85. Sallai 3:2. - Bemerkungen: 82. Gelb-Rote Karte gegen Gulde (SC Freiburg). SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt 2:2 (0:1)

Tore: 33. Nkounkou 0:1. 51. Knauff 0:2. 61. Justvan 1:2. 95. Klarer 2:2.

Heidenheim - Wolfsburg 1:1 (1:1)

Tore: 7. Cerny 0:1. 45. Jenz (Eigentor) 1:1. - Bemerkungen: Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz).

Bochum – VfB Stuttgart 1:0

Einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen musste Stuttgart. Die drückend überlegenen Schwaben verloren in Bochum 0:1 und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf Dortmund. Weil Gästefans Fluchttore und Rettungswege mit Zaunfahnen versperrten, verzögerte sich der Wiederanpfiff nach der Pause um rund 40 Minuten.

Auch das gute Zureden der Stuttgarter Spieler brachte lange nichts. Bild: www.imago-images.de

Bochum - VfB Stuttgart 1:0 (0:0)

Tor: 50. Bero 1:0. - Bemerkungen: Bochum mit Loosli. VfB Stuttgart ohne Stergiou (Ersatz).

Arsenal – Crystal Palace 5:0 (2:0)

Tore: 11. Gabriel 1:0. 37. Henderson (Eigentor) 2:0. 59. Trossard 3:0. 94. Martinelli 4:0. 95. Martinelli 5:0.

