Sport

Fussball

Manchester City lässt sich vom überraschenden West Ham nicht stoppen



Bild: keystone

Leader ManCity lässt sich auch vom überraschenden West Ham nicht stoppen

Premier League

Manchester City – West Ham 2:1

In der 26. Runde feierte Tabellenführer Manchester City einen weiteren Sieg – den 20. in Folge. Die beiden Innenverteidiger der «Citizens» ebneten mit je einem Tor dem souveränen Leader den Weg zum Sieg. Nach einer halben Stunde traf der Portugiese Ruben Dias im Anschluss an einen Corner per Kopf, in der 68. Minute erzielte John Stones den Siegtreffer. Der englische Internationale verwertete einen Rückpass von Riyad Mahrez zum 2:1.

Manchester City - West Ham United 2:1 (1:1)

Tore: 30. Dias 1:0. 43. Antonio 1:1. 68. Stones 2:1.

Primera Division

Serie A

Ligue 1

Bordeaux - Metz 1:2 (1:0)

Tore: 14. Kalu 1:0. 73. Delaine 1:1. 91. Vagner 1:2. - Bemerkungen: Bordeaux ohne Benito (gesperrt).

(ram/rst/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So sehen Fussball-Legenden als Lego-Figuren aus Sie imitieren die grossen Stars – diese Tiere haben zu oft Fussball geschaut Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter