Premier League: ManUnited nimmt Chelsea komplett auseinander



Premier League, 1. Runde Leicester – Wolves 0:0 Newcastle – Arsenal 0:1 (0:0) Manchester United – Chelsea 4:0 (1:0)

ManUnited nimmt Chelsea komplett auseinander – Arsenal siegt mit Captain Xhaka

Manchester United – Chelsea 4:0

Frank Lampard erlebt in seinem ersten Meisterschaftsspiel als Trainer von Chelsea ein Debakel. Die Londoner verlieren bei Manchester United zum Start der Premier League mit 0:4.

Auf dem Weg zur höchsten Niederlage bei Manchester United seit 1965 hatte Chelsea auch etwas Pech. In der ersten Halbzeit trafen die Londoner zweimal die Torumrandung, einmal beim Stand von 0:0 und etwas später nach dem 0:1 durch Marcus Rashford in der 18. Minute. Nach der Pause machten Anthony Martial, Rashford mit seinem zweiten Treffer und der Waliser Daniel James den deutlichen Sieg perfekt.

Chelsea konnte in diesem Sommer wegen einer Transfersperre keine Neuzugänge verzeichnen, verlor aber mit Eden Hazard seinen kreativsten Spieler an Real Madrid. Die Spanier sind offenbar auch weiterhin an Paul Pogba von Manchester United interessiert. Der französische Spielmacher bringt das nicht aus dem Konzept: Er bereitete die letzten beiden Tore mit mustergültigen Pässen vor.

Manchester United - Chelsea 4:0 (1:0)

75'000 Zuschauer. -

Tore: 18. Rashford (Foulpenalty) 1:0. 65. Martial 2:0. 67. Rashford 3:0. 81. James 4:0. (sda)

Newcastle – Arsenal 0:1

Drei Jahre nach seinem ersten Match in der Premier League kam Xhaka am Sonntagnachmittag zu seinem 100. Einsatz in der englischen Liga. Weil mit Laurent Koscielny und Petr Cech zwei erfahrene Spieler den Klub in der Sommerpause verlassen haben, ist der Basler in der Hierarchie weiter aufgestiegen. Es ist wahrscheinlich, dass er von Trainer Unai Emery permanent zum Captain befördert wird.

Den einzigen Treffer in Newcastle erzielte Pierre-Emerick Aubameyang. Der Torschützenkönig der letzten Saison traf nach einer knappen Stunde und einem Konter freistehend im Strafraum. Ansonsten machte die Verteidigung der neu von Steve Bruce trainierten Gastgeber meistens einen sicheren Eindruck. Fabian Schär spielte in der Dreierabwehr durch.

Bei ebendiesem Siegtreffer nach 58 Minuten durch Aubameyang sorgte Arsenal über den offiziellen Twitter-Accout für Verwirrung, weil es ein Bananen-Emoji postete.

Als Reaktion auf den Tweet wurde dem Verein über die sozialen Medien Rassismus vorgeworfen. Das Emoji bezieht sich jedoch nicht auf den Stürmer aus Gabun, sondern auf das neue, gelbe Trikots der Londoner, das offiziell «Bruised Banana» heisst. Unglücklich ist die Emoji-Wahl aber dennoch.

Bei Arsenal kamen diverse potenzielle Leistungsträger zum Saisonauftakt noch nicht von Beginn weg zum Einsatz, etwa der für 80 Millionen Euro eingekauft und in der 71. Minute eingewechselte ivorische Flügelstürmer Nicolas Pépé oder auch Mesut Özil, ein Kandidat für das Captainamt. Der deutsche Spielmacher machte wie Teamkollege Sead Kolasinac die Reise nach Newcastle aus Sicherheitsgründen nicht mit. Die beiden waren vor einigen Tagen von unterdessen verhafteten Männern attackiert worden.

Newcastle - Arsenal 0:1 (0:0)

47'635 Zuschauer. -

Tor: 58. Aubameyang 0:1. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär. Arsenal mit Xhaka.

(zap/sda)

Die Tabelle

