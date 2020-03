Sport

Fussball

Bundesliga: Wolfsburg ringt Leipzig ein Unentschieden ab



Bild: EPA

Wolfsburg ringt Leipzig ein Unentschieden ab – Frankfurts Debakel vor Duell mit Basel

Wolfsburg – Leipzig 0:0

Herbstmeister RB Leipzig wurde zum zweiten Mal in Folge gestoppt und riskiert nach dem 0:0 in Wolfsburg am Sonntag von Leader Bayern München weiter distanziert zu werden. Trotz viel Ballbesitz erspielte sich Leipzig kaum gefährliche Szenen. Ein Grund dafür war wohl, dass der zuletzt angeschlagene Topskorer Timo Werner im Hinblick auf das Rückspiel in der Champions League vom Dienstag gegen Tottenham Hotspur geschont und erst in der letzten halben Stunde eingewechselt wurde.

Bei Wolfsburg fehlte der zuletzt gesetzte Kevin Mbabu wegen einer Oberschenkelverletzung. Für ihn spielte Renato Steffen auf der rechten Abwehrseite. Admir Mehmedi, der dritte Schweizer im Kader von Wolfsburg, spielte im Sturm und vergab kurz vor der Pause eine gute Chance zur Führung für den Aussenseiter.

Das wars! Nach hartem Kampf holen die Wölfe einen Punkt. 🐺 pic.twitter.com/ta3qbeStwX — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) March 7, 2020

Wolfsburg - RB Leipzig 0:0

27'195 Zuschauer.

Bemerkung: Wolfsburg mit Mehmedi (bis 64.) und Steffen (bis 84.), ohne Mbabu (verletzt), RB Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Leverkusen – Frankfurt 4:0

Fünf Tage vor dem Heimspiel in den Achtelfinals der Europa League gegen den FC Basel ist Eintracht Frankfurt in der Bundesliga am Punkt angelangt, an dem es sich nach hinten orientieren muss. Das 0:4 in Leverkusen war in der Meisterschaft die dritte Niederlage in Folge (bei insgesamt zehn Gegentoren). Als Tabellen-Zwölfter beträgt die Reserve auf den Barrage-Platz 16 nur noch vier Verlustpunkte.

Ein Trost bleibt der Eintracht immerhin im Hinblick auf die Spiele gegen den FCB: In den K.o.-Wettbewerben läuft es nämlich ungleich besser. Salzburg wurde in der Europa League 4:1 geschlagen, im Cup gab es unter der Woche ein 2:0 gegen Werder Bremen.

In Leverkusen stand Eintracht Frankfurt früh auf verlorenem Posten. Kai Havertz und Karim Bellarabi brachten Bayer Leverkusen schon in der ersten Viertelstunde mit einem Doppelschlag auf Kurs. Während die Eintracht nach hinten schauen muss, nimmt Bayer Leverkusen die Champions-League-Plätze ins Visier. Vor dem abendlichen Spitzenspiel Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund ist Bayer auf Platz 4 vorgerückt.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 4:0 (2:0)

30'210 Zuschauer.

Tore: 4. Havertz 1:0. 15. Bellarabi 2:0. 49. Paulinho 3:0. 55. Paulinho 4:0.

Bemerkung: Eintracht Frankfurt mit Sow (ab 57.), ohne Gelson Fernandes (verletzt).

Hertha – Bremen 2:2

Hertha Berlin - Werder Bremen 2:2 (1:2)

58'028 Zuschauer.

Tore: 3. Sargent 0:1. 6. Klaassen 0:2. 42. Stark 1:2. 61. Cunha 2:2.

Schalke – Hoffenheim 1:1

Für den Lacher des Tages sorgten die Schalke-Fans während des Spiels gegen Hoffenheim. Sie enthüllten Spruchbändern auf denen Stand: «Wir entschuldigen uns bei allen Huren, sie mit Herrn Hopp in Verbindung gebracht zu haben.»

Wir entschuldigen uns bei allen Huren,

sie mit Herrn Hopp in Verbindung gebracht zu haben!#S04TSG pic.twitter.com/lClxDlx4Vs — VitamiN (@followVitamiN) March 7, 2020

Schalke - Hoffenheim 1:1 (1:0)

58'324 Zuschauer.

Tore: 20. McKennie 1:0. 69. Baumgartner 1:1.

Bemerkung: Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz)

Freiburg – Union Berlin 3:1

Freiburg - Union Berlin 3:1 (1:0)

24'000 Zuschauer.

Tore: 35. Sallai 1:0. 55. Gunter 2:0. 61. Andersson 2:1. 82. Koch 3:1.

Bemerkung: 92. Gelb-Rote Karte gegen Friedrich (Union Berlin).

Die Tabelle

(abu/sda)

Abonniere unseren Newsletter