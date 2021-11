1:0 gegen GC – Lugano liegt dank vierten Sieg in Serie noch zwei Punkte hinter Leader FCZ

Grasshoppers – Lugano 0:1

Lugano bleibt das Team der Stunde in der Super League. Die Tessiner gewinnen bei den Grasshoppers 1:0 und festigen mit dem vierten Sieg in Folge ihren Platz in der Spitzengruppe.

Es ist eine Partie, nach der der Aufsteiger GC den Konjunktiv bemühen kann. Hätte Dominik Schmid nach sechs Minuten alleine vor Amir Saipi seine Chance genutzt, oder hätte der Lugano-Goalie vor der Pause seine Fingerspitzen nicht noch an den Kopfball von Kaly Sène gebracht, hätten die Zürcher gegen Lugano vielleicht Punkte einfahren können. Da aber bei den beiden besten Offensivaktionen der Equipe Giorgio Continis der U-21-Nationaltorhüter im Tor der Tessiner mirakulös abwehrte, blieben die Grasshoppers ohne Erfolgserlebnis.

Goalie Amir Saipi und Fabio Daprela stoppen auch Ermir Lenjani. Bild: keystone

Die Luganesi agierten derweil in der zweiten Halbzeit mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft, welche die letzten drei Partien gewonnen hat. Der eingewechselte Olivier Custodio traf nach zehn Minuten die Latte, und wenig später prüfte er GC-Goalie André Moreira. GC kam in dieser Phase nur noch wenig vor das gegnerische Tor und liess sich von der Mannschaft von Mattia Croci-Torti immer mehr zurückdrängen.

Bis die Passivität der Zürcher schliesslich bestraft wurde. In der 79. Minute nahm Numa Lavanchy nach einem Steilpass von Jonathan Sabbatini Mass, Custodio verwertete den Abpraller von der Latte zu seinem ersten Saisontor.

Der einzige Treffer des Abends im Video. Video: SRF

Dank des vierten Sieges in Folge schliessen die Luganesi punktemässig zum FC Basel auf, GC muss derweil zum zweiten Mal in Serie als Verlierer vom Platz. (dab/sda)

Grasshoppers - Lugano 0:1 (0:0)

3044 Zuschauer. -SR Fähndrich. -

Tor: 79. Custodio (Lavanchy) 0:1.

Grasshoppers: Moreira; Arigoni (86. Demhasaj), Gomes, Loosli; Schmid (77. Bolla), Diani (46. Herc), Kawabe (77. Santos), Lenjani; Pusic (86. Campana); Sène, Bonatini.

Lugano: Saipi; Daprelà, Maric, Ziegler; Lavanchy, Sabbatini, Lovric (78. Guidotti), Facchinetti; Amoura (52. Custodio); Bottani (78. Abubakar), Celar (87. Hajrizi).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Cvetkovic, Morandi und Nadjack, Lugano ohne Osigwe, Alexander Muci und Mahmoud (alle verletzt). 39. Pfostenkopfball Sène. 56. Lattenschuss Custodio. Verwarnungen: 44. Diani (Foul). 81. Sène (Foul). 87. Celar (Unsportlichkeit). 94. Loosli (Foul).