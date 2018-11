Sport

Fussball

England siegt beim Abschied von Wayne Rooney, Deutschland schlägt Russland



Fussball international Nations League: A2: Belgien – Island 2:0 (0:0) A4: Kroatien – Spanien 3:2 (0:0) B3: Österreich – Bosnien-Herzegowina 0:0 C2: Griechenland – Finnland 1:0 (1:0)

C2: Ungarn – Estland 2:0 (1:0) D1: Kasachstan – Lettland 1:1 (1:0)

D1: Andorra – Georgien 1:1 (0:1) D2: Luxemburg – Weissrussland 0:2 (0:1)

D2: San Marino – Moldawien 0:1 (0:0) Testspiele: Deutschland – Russland 3:0 (3:0) England – USA 3:0 (2:0)

England siegt bei Rooneys Abschied – Belgien schlägt Island – Kroatien bezwingt Spanien

Belgien bleibt in der Nations League ohne Punktverlust. Der WM-Dritte bezwang in Brüssel dank einer Doublette von Michy Batshuayi Island verdient mit 2:0. Am Sonntag kommt es nun in Luzern gegen die Schweiz zum Final um den Gruppensieg.

Ein Geniestreich von Eden Hazard nach gut einer Stunde Spielzeit ebnete dem Gastgeber im Stade Roi Baudouin den Weg zum Sieg. Ein Traumpass des Chelsea-Stürmers auf Thomas Meunier leitete den Führungstreffer nach gut einer Stunde durch Michy Batshuayi ein. Knapp 20 Minuten später doppelte der Stürmer des FC Valencia nach einem Fehler von Islands Keeper Hannes Halldorsson nach.

Belgien - Island 2:0 (0:0)

Roi Baudouin, Brüssel. - SR Grinfeld (ISR).

Tore: 65. Batshuayi 1:0. 81. Batshuayi 2:0.

Belgien: Courtois; Alderweireld, Kompany (84. Denayer), Boyata; Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard; Mertens (75. Junuzaj), Batshuayi, Eden Hazard (75. Vanaken).

Island: Halldorsson; Ingason, Arnason, Fjoluson; Skulason, Palsson, Gunnarsson, Traustason, Magnusson; Arnor Sigurdsson (64. Sigthorsson), Albert Gudmundsson (87. Thorsteinsson).

Bemerkungen: Belgien u.a. ohne Carrasco, De Bruyne, Fellaini, Lukaku, Vermaelen und Vertonghen, Island u.a. ohne Hallfredsson, Finnbogason, Gylfi Sigurdsson und Sigurjonsson. 17. Pfostenschuss Batshuayi. 63. Freistoss von Mertens an den Pfosten.

Verwarnungen: 31. Gudmundsson (Foul). 53. Kompany (Foul). 65. Boyata (Foul).

Kroatien – Spanien 3:2

Kroatien wahrt die Möglichkeit, in der A-Liga der Nations League zu verbleiben. Der Vizeweltmeister schlägt Spanien mit 3:2 und ist damit wieder punktgleich mit England. Matchwinner für die Kroaten ist Tin Jedvaj mit einem Treffer in der 92. Minute.

Kroatien - Spanien 3:2 (0:0)

Zagreb. - SR Kulbakow (BLR).

Tore: 54. Kramaric 1:0. 56. Ceballos 1:1. 69. Jedvay 2:1. 78. Ramos (Handspenalty) 2:2. 93. Jedvay 3:2.

Kroatien: Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj; Rakitic (67. Vlasic), Brozovic; Rebic (73. Brekalo), Modric, Perisic; Kramaric (89. Pjaca).

Spanien: De Gea; Sergi Roberto, Ramos, Inigo Martinez, Alba; Niguez (74. Suso), Busquets, Ceballos; Rodrigo (61. Marco Asensio), Aspas (64. Morata), Isco.

Deutschland – Russland 3:0

Deutschland hat in einem Testspiel in Leipzig gegen Russland einen überzeugenden Sieg gefeiert. Das junge Team von Joachim Löw bezwang in Leipzig den diesjährigen WM-Gastgeber klar mit 3:0. England siegte gegen die USA ebenfalls 3:0.

Wie bereits im letzten Nations-League-Spiel gegen Frankreich setzte Joachim Löw auf eine Dreierkette sowie eine stark verjüngte Mannschaft und setzte damit seinen angekündigten Umbruch fort. Im Gegensatz zur Partie gegen den Weltmeister, die 1:2 verloren ging, zahlten sich die Änderungen auch resultatmässig aus. Bereits zur Pause und den Treffern von Leroy Sané (8.), Niklas Süle (25.) und Serge Gnabry (40.) war die Partie gegen einen allerdings schwachen Gegner entschieden.

England – USA 3:0

England setzte sich beim Abschiedsspiel von Wayne Rooney zuhause gegen die USA 3:0 durch. Ein Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit entschied die Partie im Wembley zugunsten des Gastgebers. Rooney wurde 14 Monate nach seinem Rücktritt in der 58. Minute eingewechselt und bestritt damit sein 120. Länderspiel. Der frühere Torhüter Peter Shilton bleibt mit 125 Partien Englands Rekord-Internationaler.

Die weiteren Telegramme

Deutschland - Russland 3:0 (3:0)

Leipzig. - SR Schärer (SUI).

Tore: 8. Sané 1:0. 25. Süle 2:0. 40. Gnabry 3:0.

Deutschland: Neuer; Ginter, Süle, Rüdiger (60. Tah); Kehrer, Kimmich, Havertz (65. Rudy), Hector (70. Schulz); Gnabry (73. Müller), Werner (65. Brandt), Sané (78. Goretzka).

Bemerkung: Deutschland ohne Draxler (Todesfall in der Familie), Kroos (geschont) und Reus (verletzt).

England - USA 3:0 (2:0)

Wembley, London. - SR Manzano (ESP).

Tore: 26. Lingard 1:0. 27. Alexander-Arnold 2:0. 77. Wilson 3:0.

England: Pickford (46. McCarthy); Alexander-Arnold, Keane, Dunk, Chilwell (58. Dier); Delph, Winks (69. Loftus-Cheek); Sancho, Alli (58. Henderson), Lingard (58. Rooney); Wilson (79. Rashford).

Polen - Tschechien 0:1 (0:0)

Danzig. - SR Klossner (SUI).

Tor: 52. Jankto 0:1. (abu/sda)

