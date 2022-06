Jetzt ist es fix: Franco Foda wird neuer Trainer beim FC Zürich

«Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken. Die Gespräche haben mich von Anfang an sehr überzeugt. Ich spürte, dass wir von Anfang an etwas erreichen können. Ich bin zufrieden und glücklich. Die Vorfreude ist riesig und wir können es kaum abwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen.»

Zurück auf dem Thron – Kadetten Schaffhausen erobert den Meistertitel

Der Schweizer Meister im Handball heisst Kadetten Schaffhausen. In der Finalserie setzte sich der langjährige Dominator mit 3:0 Siegen gegen den Titelverteidiger Pfadi Winterthur durch.

Auch das dritte Spiel der Best-of-5-Serie geht an die Kadetten. Zuhause in Schaffhausen lassen sie gegen Pfadi Winterthur nichts anbrennen und liegen schon zur Pause mit sechs Toren in Führung. Diesen Vorsprung verwalten sie sicher, am Ende gewinnen die Kadetten mit 29:26.