Ramos zofft sich mit Präsident Perez: «Zahle mir, was du mir schuldest, und ich haue ab»

Meier trifft bei Sharks-Sieg – noch ein Treffer fehlt zu Niederreiters Bestmarke

Timo Meier, Stürmer bei den San Jose Sharks, trifft in der Nacht auf Freitag als einziger Schweizer NHL-Spieler. Der Appenzeller war beim 5:2-Heimsieg gegen die Montreal Canadiens in der 47. Minute mit seinem 24. Saisontor erfolgreich. Damit hat der 22-jährige Flügel im Monat März in allen drei Partien von San Jose einen Treffer erzielt.

Zur Bestmarke von Nino Niederreiter, der in der Saison 2016/2017 als bislang einziger Schweizer 25 Tore in einer Saison erzielt hatte, fehlt Meier noch ein …