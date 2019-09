Sport

Fussball

EM-Qualifikation: Kosovo schlägt Tschechien und bleibt auf EM-Kurs



Qualifikation für die EM 2020 A: Kosovo – Tschechien 2:1 (1:1)

A: England – Bulgarien 18.00 Uhr B: Litauen – Ukraine 18.00 Uhr

B: Serbien – Portugal 20.45 Uhr H: Türkei – Andorra 18.00 Uhr

H: Island – Moldawien 18.00 Uhr

H: Frankreich – Albanien 20.45 Uhr



Bild: AP

Challandes' Kosovo schlägt Tschechien und bleibt auf EM-Kurs

Bernard Challandes bleibt als Trainer des Kosovo auf Kurs in Richtung EM-Teilnahme. Das Team vom Balkan wahrte auch im vierten Spiel in der Gruppe A die Ungeschlagenheit und ist nach dem 2:1-Heimsieg gegen Tschechien auf einem der ersten beiden Plätze klassiert.

Der Kosovo verblüfft unter Bernard Challandes in der EM-Qualifikation weiter. Nach dem Auswärtssieg im Juni in Bulgarien besiegte das Team mit dem früheren YB-Spieler Florent Hadergjonaj und dem Luzerner Mittelfeldspieler Idriz Voca in der Startformation nun auch die favorisierten Tschechen. Der Aussenverteidiger Mergim Vojvodina von Standard Lüttich düpierte die gegnerische Abwehr mit dem Ex-Basel-Torhüter Tomas Vaclik in der 67. Minute nach einem überraschend ausgeführten Corner und traf zum 2:1-Sieg des Kosovo.

Damit hat das Team von Bernard Challandes nach der Hälfte des Pensums acht Punkte - zwei mehr als Tschechien und schon sechs mehr als Bulgarien. Allerdings steht im Oktober noch das heikle Auswärtsspiel in Tschechien auf dem Programm und auch die beiden Partien gegen den WM-Halbfinalisten England hat der Kosovo noch nicht ausgetragen.

Doch selbst wenn der Aussenseiter die Platzierung in den Top 2 der Gruppe A nicht verteidigen kann, hat er im März die Chance, sich über die Playoffs für die EM-Endrunde zu qualifizieren. Dafür hat sich der Kosovo dank dem Gruppensieg in der Nations League qualifiziert. Die Gegner wären dannzumal mit grösster Wahrscheinlichkeit Georgien, Weissrussland und Nordmazedonien.

Telegramm:

Kosovo - Tschechien 2:1 (1:1)

Pristina.

Tore: 16. Schick 0:1. 20. Muriqi 1:1. 67. Vojvodina 2:1.

Bemerkung: Kosovo mit Voca (Luzern) und Zhegrova (Basel/bis 56.), ohne Mirlind Kryeziu (FC Zürich/Ersatz). (pre/sda)

Tabelle:

Abonniere unseren Newsletter