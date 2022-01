Arsenal enttäuscht gegen Schlusslicht Burnley +++ klarer Sieg für Liverpool

Einen besseren Sonntag erlebte der FC Liverpool . Die Reds setzten sich bei Crystal Palace souverän mit 3:1 durch. Damit kann das Team von Jürgen Klopp vom Stolperer von Manchester City profitieren, das am Samstag gegen Southampton nur 1:1 gespielt hatte. Der Rückstand auf den Leader beträgt bei einem Spiel weniger noch neun Punkte.

Arsenal hat in der Liga einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen das abstiegsbedrohnte Schlusslicht Burnley kam das Team von Mikel Arteta nicht über ein torloses Remis hinaus. Damit verpassen es die «Gunners», den vierten Platz gegenüber Manchester United zu verteidigen.

Chance vergeben: Alexandre Lacazette schiesst aus guter Position am Tor vorbei.

Sofia Goggia feiert in der Weltcup-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo einen italienischen Heimsieg. Die Schweizerinnen verpassen in dem von Windböen beeinflussten Rennen das Podest.