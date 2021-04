Lugano schlägt Lausanne und rückt auf Rang 2 vor

Sport

Bild: keystone

Lugano – Lausanne 1:0

Im Kampf um den Titel «Best of the Rest» hat Lugano wieder die Nase vorn. Dank dem 1:0-Heimsieg gegen Lausanne-Sport rückten die Tessiner in der Tabelle in der 28. Runde auf Platz 2 der Super League vor.

Hinter dem souveränen Leader Young Boys liegen die Mannschaften so dicht beieinander, dass mit einer kleinen positiven Serie viel möglich ist. Das beweist der FC Lugano in diesen Wochen: Nach der 24. Runde lagen die Tessiner auf dem 8. Platz. Nun holten sie in vier Spielen zehn Punkte und sind Zweiter – zumindest für eine Nacht.

Die Entscheidung führte Verteidiger Mijat Maric nach 18 Minuten und mit einer Direktabnahme nach einem Corner von Reto Ziegler herbei. Es war für den Abwehrchef das dritte Tor in den letzten sechs Spielen.

Lausanne stemmte sich zu spät gegen die Niederlage. Erst in der Schlussviertelstunde wurde der zuletzt zweimal siegreiche Aufsteiger gefährlich. Das erste Mal bei einem Kopfball von Jonathan Bolingi an den Pfosten, und in der Nachspielzeit, als der aufgerückte Torhüter Mory Diaw den Ball mit dem Kopf nur wenige Zentimeter neben das Tor setzte.

Bild: keystone

Lugano – Lausanne-Sport 1:0 (1:0)

SR Fähndrich.

Tor: 18. Maric (Ziegler) 1:0.

Lugano: Osigwe; Kecskes, Maric, Ziegler; Lavanchy (84. Opara), Lovric, Sabbatini, Facchinetti (84. Daprelà); Bottani (84. Gerndt); Abubakar (75. Lungoyi), Ardaiz (58. Covilo).

Lausanne-Sport: Diaw; Loosli, Jenz, Flo; Boranijasevic, Puertas (85. Barès), Kukuruzovic, Suzuki (85. Nanizayamo); Da Cunha (69. Bolingi); Guessand, Mahou (75. Ouattara).

Bemerkungen: Lugano ohne Custodio (gesperrt) sowie Baumann (beim Aufwärmen verletzt), Guerrero und Oss (beide verletzt), Lausanne ohne Falk, Geissmann, Monteiro, Schmidt, Thomas, Turkes, Zekhnini und Zohouri (alle verletzt). 78. Kopfball von Bolingi an den Pfosten. Verwarnungen: 49. Mahou (Foul). 63. Covilo (Foul). 72. Kecskes (Unsportlichkeit). 77. Lavanchy (Unsportlichkeit).

Luzern – Basel 20.30 Uhr

Tabelle

