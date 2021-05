Sport

Fussball: Tottenham bleibt Liverpool auf den Fersen



Tottenham bleibt Liverpool auf den Fersen +++ Napoli hält Juventus auf Distanz

Tottenham – Wolverhampton 2:0

Tottenham fährt im Kampf um die Europacup-Plätze einen wichtigen Sieg ein. Dank eines 2:0 gegen die Wolverhampton Wanderers überholen die «Spurs» West Ham United und liegen zwei Runden vor Schluss auf dem sechsten Tabellenrang.

Gegen die «Wolves» lag der Führungstreffer lange in der Luft, doch Harry Kane und Gareth Bale liessen zunächst Grosschanen liegen. Der Bann brach kurz vor der Pause, als Kane ein Höjbjerg-Zuspiel eiskalt an Wolves-Keeper Rui Patricio vorbeischob. Für den 2:0-Endstand sorgte Höjbjerg dann gleich selbst: Bale zwang Patricio aus der Distanz zu einer Glanzparade, der Däne stand beim Abpraller dann aber goldrichtig.

Tottenham - Wolverhampton 2:0 (1:0)

Tore: 45. Kane 1:0. 62. Höjbjerg 2:0.

Fiorentina – Napoli 0:2

Die SSC Napoli schlägt die AC Fiorentina mit 2:0 und hält Juventus Turin im Rennen um die Champions-League-Plätze damit auf Distanz. Lorenzo Insigne vergab in der 56. Minute einen Penalty, traf dann aber per Nachschuss zum 1:0. Fiorentinas Bartlomiej Dragowski hatte kurz davor die Rote Karte gesehen. Piotr Zielinski machte in der 67. Minute mit dem 2:0 dann alles klar. Damit kann sich Napoli mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Hellas Verona aus eigener Kraft für die Königsklasse qualifizieren.

Fiorentina - Napoli 0:2 (0:0)

Tore: 56. Insigne 0:1. 67. Zielinski 0:2.

Bemerkungen: 56. Rote Karte gegen Dragowski (Fiorentina). 56. Insigne scheitert mit Foulpenalty und trifft im Nachschuss.

