Bild: keystone

Ronaldo verschiesst Penalty – aber Juve steht dennoch im Finale der Coppa Italia

Juventus – Milan 0:0

Hinspiel: 1:1 – Juventus dank der Auswärtstor-Regel im Finale.

Juventus Turin spielt am nächsten Mittwoch das Finale der Coppa Italia. Nach dem 1:1 im Hinspiel reicht den Turinern ein torloses Unentschieden im Rückspiel im heimischen Allianz Stadium. Bereits nach 16 Minuten hatte Cristiano Ronaldo die grosse Chance auf das 1:0, er sah seinen Elfmeter jedoch von Milan-Torhüter Gianluigi Donnarumma an den Pfosten gelenkt.

Im Anschluss an den Penalty sah Milans Ante Rebic nach einem brutalen Einsteigen die rote Karte. Juventus war zwar das ganze Spiel überlegen, vor dem gegnerischen Tor aber zu wenig zwingend. Und dennoch steht die «alte Dame» im Finale, der dortige Gegner wird morgen Abend zwischen Napoli und Inter (Hinspiel 1:0 für Napoli) ermittelt.

Juventus Turin - Milan 0:0

Bemerkung: 17. Cristiano Ronaldo schiesst Handspenalty an den Pfosten. 17. Rote Karte Rebic (Milan/Foul).

Hoffenheim – Leipzig 0:2

Hoffenheim hat das erste Spiel nach der überraschenden Trennung von Alfred Schreuder verloren. Zum Auftakt der 31. Runde unterlag die TSG am Freitagabend RB Leipzig 0:2.

Den Unterschied zugunsten der vom ehemaligen Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann trainierten Leipzigern machte in Sinsheim die Startphase. Winterpausen-Neuzuzug Dani Olmo sorgte mit seiner ersten Bundesliga-Doublette (9./11.) für die frühe Vorentscheidung, nachdem Hoffenheim eigentlich den besseren Start erwischt hatte. Unmittelbar vor Olmos erstem Tor hatte Schiedsrichter Tobias Welz den Hoffenheimer einen Foulpenalty nach Konsultation des Video-Schiedsrichters verwehrt, weil der Penaltyszene um die beiden Hoffenheimer und Ex-GC-Spieler Steven Zuber und Munas Dabbur ein Hands vorangegangen war.

In der ersten Partie nach der Absetzung von Schreuder wurden die Kraichgauer, die weiterhin um einen Europacup-Startplatz kämpfen, vom ehemaligen Assistenten Matthias Kaltenbach an der Seitenlinie betreut. Sportchef Alexander Rosen hatte angekündigt, dass er ein sechsköpfiges Betreuerteam koordinieren werde und von einer «Lösung made in Hoffenheim» gesprochen. Zumindest vom Resultat her ist der Start der neuen Führung missglückt.

Hoffenheim - Leipzig 0:2 (0:2)

Tore: 9. Olmo 0:1. 11. Olmo 0:2.

Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (bis 45./verwarnt). Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). 93. Pfostenschuss Nkunku (Leipzig).

