Sport

Fussball

Premier League: Manchester United gibt in Southampton wieder Punkte ab



Premier League, 4.Runde Southampton – ManUnited 1:1 (0:1) Chelsea – Sheffield 16.00 Uhr ManCity – Brighton 16.00 Uhr Crystal Palace – Aston Villa 16.00 Uhr Leicester – Bournemouth 16.00 Uhr Newcastle – Watford 16.00 Uhr West Ham – Norwich 16.00 Uhr Burnley – Liverpool 18.30 Uhr

Bild: AP

Trotz früher Führung und Überzahl – ManUnited lässt schon wieder Punkte liegen

Das musst du gesehen haben:

Southampton – ManUnited 1:1

Manchester United kommt in der neuen Saison weiter nicht richtig in Schwung. Beim FC Southampton kommen die «Red Devils» nur zu einem 1:1 und haben somit nach vier Spieltagen lediglich fünf Punkte auf dem Konto.

Zwar bringt Neuzugang Daniel James die United nach zehn Minuten in Führung, der frühere Bundesliga-Profi Jannik Vestergaard erzielt in der 58. Minute per Kopf aber den verdienten 1:1-Ausgleich. Southampton muss die Partie mit zehn Spielern beenden: Kevin Danso sieht in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte, ManUnited kann von der Überzahl aber nicht mehr profitieren. (pre)

Die Tabelle

Abonniere unseren Newsletter