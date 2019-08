Sport

Fussball

Premier League: Schär sichert Newcastle mit 1. Saisontreffer einen Punkt



Premier League, 4.Runde Southampton – ManUnited 1:1 (0:1) Chelsea – Sheffield 2:2 (2:0) ManCity – Brighton 4:0 (2:0) Crystal Palace – Aston Villa 1:0 (1:0) Leicester – Bournemouth 3:1 (1:1) Newcastle – Watford 1:1 (0:1) West Ham – Norwich 2:0 (1:0) Burnley – Liverpool 18.30 Uhr

Bild: EPA

Das musst du gesehen haben:

ManCity – Brighton 4:0

Meister Manchester City zeigt sich im heimischen Etihad-Stadium erneut in Topfrom und schlägt Brighton & Hove Albion mit 4:0. Kevin De Bruyne (2.) und Sergio Agüero (42.) sorgen bereits in der ersten Hälfte für eine komfortable Führung. Sergio Agüero (55.) besorgt nach Wiederanpfiff die Vorentscheidung, Bernardo Silva (78.) krönte den starken Auftritt der «Citizens».

Chelsea – Sheffield 2:2

Chelsea blamiert sich zuhause beim 2:2 gegen Aufsteiger Sheffield United. Tammy Abraham bringt die «Blues» mit einem Doppelpack zunächst komfortabel in Führung, doch Callum Robinson bringt die «Blades» unmittelbar nach der Pause wieder in Spiel. Kurz vor Schluss kassiert das Team von Frank Lampard dann noch den Ausgleich, Kurz Zouma lenkt eine Hereingabe ins eigene Netz ab.

Newcastle – Watford 1:1

Fabian Schär erzielt für Newcastle United sein erstes Saisontor. Der Schweizer Verteidiger rettet damit seinem Team beim 1:1 im Heimspiel gegen Watford einen Punkt. Der Ostschweizer Verteidiger läuft bei einem Angriff konsequent mit und trifft in der 41. Minute aus sechs Metern zum 1:1-Schlussresultat. Will Hughes hatte Watford bereits in der 2. Minute in Führung gebracht.

Damit hat Newcastle dank dem Treffer von Schär den schwachen Start (zwei Niederlagen) korrigiert. Vor einer Woche hatte das Team aus Nordengland den letztjährigen Champions-League-Finalisten Tottenham Hotspur auswärts 1:0 geschlagen

West Ham – Norwich 2:0

Ohne Albian Ajeti, der 90 Minuten auf der Bank sitzt, kommt West Ham United zu einem ungefährdeten 2:0-Erfolg gegen Aufsteiger Norwich City. Sebastien Haller und Andri Yarmolenko treffer für die «Hammers». Bei den «Canaries» wird Josip Drmic in der 78. Minute eingewechselt, Timm Klose steht dagegen wegen einer Verletzung nicht im Aufgebot.

Southampton – ManUnited 1:1

Manchester United kommt in der neuen Saison weiter nicht richtig in Schwung. Beim FC Southampton kommen die «Red Devils» nur zu einem 1:1 und haben somit nach vier Spieltagen lediglich fünf Punkte auf dem Konto.

Zwar bringt Neuzugang Daniel James die United nach zehn Minuten in Führung, der frühere Bundesliga-Profi Jannik Vestergaard erzielt in der 58. Minute per Kopf aber den verdienten 1:1-Ausgleich. Southampton muss die Partie mit zehn Spielern beenden: Kevin Danso sieht in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte, ManUnited kann von der Überzahl aber nicht mehr profitieren. (pre)

Telegramme

Southampton - Manchester United 1:1 (0:1)

30'499 Zuschauer.

Tore: 10. James 0:1. 58. Vestergaard 1:1.

Bemerkung: 73. Gelb-Rote Karte gegen Danso (Southampton).



Manchester City - Brighton & Hove Albion 4:0 (2:0)

54'386 Zuschauer.

Tore: 2. De Bruyne 1:0. 42. Agüero 2:0. 55. Agüero 3:0. 79. Bernardo Silva 4:0.

Chelsea - Sheffield United 2:2 (2:0)

40'560 Zuschauer.

Tore: 19. Abraham 1:0. 43. Abraham 2:0. 46. Robinson 2:1. 89. Zouma (Eigentor) 2:2.

Newcastle United - Watford 1:1 (1:1)

44'157 Zuschauer.

Tore: 2. Hughes 0:1. 41. Schär 1:1.

Bemerkung: Newcastle United mit Schär (bis 85.).

West Ham United - Norwich City 2:0 (1:0)

59'950 Zuschauer.

Tore: 24. Haller 1:0. Jarmolenko 2:0.

Bemerkung: West Ham United ohne Ajeti (Ersatz), Norwich City ohne Drmic (Ersatz) und Klose (verletzt). (pre/sda)

Die Tabelle

