Sport

Fussball

Champions League: Valencia holt dank Wahnsinnstor ein Remis gegen Chelsea



Bild: AP

WASS war denn das?! Valencia holt dank missglückter Flanke ein Remis gegen Chelsea

Gruppe G

Zenit – Lyon 2:0

Zenit St. Petersburg darf weiter auf die Achtelfinals der Champions League hoffen. Nach dem 2:0-Heimsieg ziehen die Russen an Gegner Olympique Lyon vorbei und sind nun punktgleich mit den Franzosen auf dem zweiten Rang klassiert.

Zenit St. Petersburg - Lyon 2:0 (1:0)

SR Orsato (ITA). -

Tore: 42. Dsjuba 1:0. 84. Osdojew 2:0. (sda)

Leipzig – Benfica 21 Uhr

Gruppe H

Valencia – Chelsea 2:2

Wow, diese Partie hatte es in sich! Valencia und Chelsea wussten, dass ein Sieg heute für die Achtelfinals reicht und so traten die beiden Team auch auf. Die Valencia-Führung durch Carlos Soler konnten Mateo Kovacic und Christian Pulisic für die Londoner drehen. Danach scheiterte Valencia-Captain Daniel Parejo vom Penaltypunkt – doch die Spanier blieben dran und wurden durch einen anderen Daniel belohnt. Ein missglückte Flanke des Dänen Daniel Wass landete ebenso ungewollt wie herrlich via Innenpfosten im Tor. Trotz vielen weitere Chancen gelang keinem Team mehr der Siegtreffer.

Valencia - Chelsea 2:2 (1:1)

- SR Zwayer (GER). -

Tore: 40. Soler 1:0. 42. Kovacic 1:1. 50. Pulisic 1:2. 82. Wass 2:2.

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Zouma, Christensen, James; Jorginho (72. Emerson), Kanté, Kovacic; Pulisic, Abraham (46. Batshuayi), Willian (80. Mount).

Bemerkungen: Chelsea ohne Rüdiger, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Barkley und van Ginkel (alle verletzt). 65. Parejo (Valencia) scheitert mit Foulpenalty an Arrizabalaga.

Lille – Ajax 21 Uhr

Neben den Direktbeteiligten Valencia und Chelsea mischt auch Ajax Amsterdam, der Halbfinalist der Vorsaison, im Kampf um die Plätze 1 und 2 in der Gruppe H mit. Die Niederländer bestritten ihre Partie der 5. Runde gegen Lille erst am späteren Mittwochabend (21 Uhr). Auch mit einem Sieg in Frankreich stünde Ajax noch nicht definitiv in der K.o.-Phase der Königsklasse – bräuchte im abschliessenden Heimspiel gegen Valencia allerdings nur einen Punkt.

(zap)

