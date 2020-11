Sport

Champions League: Gladbach kantert Donezk nieder



Gladbach stürmt gegen Donezk an die Tabellenspitze – Atlético patzt in Moskau

Gruppe A

Lok Moskau – Atlético Madrid 1:1

Einen Dämpfer muss Atlético Madrid einstecken. Die Spanier kommen auswärts gegen Lokomotive Moskau nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und müssen damit Bayern München in der Gruppe A noch weiter wegziehen lassen.

Lokomotive Moskau - Atlético Madrid 1:1 (1:1)

SR Bastien (FRA).

Tore: 18. Gimenez 0:1. 25. Mirantschuk (Handspenalty) 1:1.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Llorente (69. Vitolo/78. Torreira), Saul Niguez (46. Koke), Herrera, Correa (69. Lemar); Suarez, João Felix.

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Diego Costa, Carrasco und Vrsaljko (alle verletzt).

Salzburg – Bayern, 21 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

Gruppe B

Donezk – Gladbach 0:6

Zweimal gab Mönchengladbach in den ersten beiden Runden der Gruppenphase gegen Inter Mailand und Real Madrid in den letzten Minuten den Sieg noch aus der Hand. In Kiew lief die Mannschaft nie Gefahr, Punkte liegen zu lassen. Schon zur Pause stand es schon 4:0. Der Franzose Alassane Pléa traf vor der Pause zweimal und sorgte mit dem 6:0 für den Schlusspunkt. Die beiden von Beginn weg eingesetzten Schweizer, Goalie Yann Sommer und Innenverteidiger Nico Elvedi, verbrachten einen geruhsamen Abend.

Für den ukrainischen Meister Donezk, der in der letzten Europa League Basel im Viertelfinal eliminiert hatte und mit einem Sieg bei Real Madrid in die laufende Champions League startete, ist es die mit Abstand höchste Heimniederlage im Europacup.

Schachtar Donezk - Mönchengladbach 0:6 (0:4)

Kiew. - SR Gözübüyük (NED).

Tore: 8. Pléa 0:1. 17. Bondar (Eigentor) 0:2. 26. Pléa 0:3. 44. Bensebaini 0:4. 65. Stindl 0:5. 79. Pléa 0:6.

Mönchengladbach: Sommer; Lainer (82. Lang), Ginter, Elvedi (82. Jantschke), Bensebaini; Hofmann (75. Lazaro), Kramer, Neuhaus; Stindl (69. Wolf); Pléa (82. Traoré), Thuram.

Bemerkungen: Mönchengladbach ohne Zakaria (verletzt) und Embolo (Ersatz). (abu/sda)

Real – Inter, 21 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

Gruppe C

Manchester City – Olympiakos, 21 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

Porto – Marseille, 21 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

Gruppe D

Atalanta – Liverpool, 21 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

Midtjylland – Ajax, 21 Uhr

Bericht folgt nach Spielende.

