Mit dem Sieg in Italien machten die Schweizerinnen einen grossen Schritt in Richtung WM-Qualifikation. Bild: keystone

Schweizerinnen gewinnen überraschend in Italien und gönnen sich jetzt «Pizza und Bier»



Der Schweiz kann in der WM-Qualifikation einen Achtungserfolg feiern. Gegen die favorisierten Italienerinnen kann sich das Team von Trainer Nils Nielsen überraschend mit 2:1 durchsetzen. Mit dem Auswärtssieg verteidigt die Frauen-Nationalmannschaft den ersten Platz in der Gruppe G.



«Jetzt gibt es natürlich eine Pizza und vielleicht auch ein Bier.» Torschützin Sow

Coumba Sow und Ana Maria Crnogorcevic brachten die Schweiz früh in Führung. Nach 20 Minuten stand es bereits 2:0. Diesen Vorsprung verteidigten die Schweizerinnen auch nach dem Anschlusstreffer in der 60. Minute erfolgreich. Barbara Bonansea hatte für die Italienerinnen verkürzt. Dennoch musste die Nati am Ende noch einmal zittern. Ein Schuss der Italienerinnen flog in der Nachspielzeit an die Latte.



Der Führungstreffer von Sow. Video: SRF

Crnogorcevic legt nach. Video: SRF

«Ich bin voller Emotionen. Es tut einfach gut. Am Ende hatten wir etwas Chaos, doch es war einfach wichtig, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und den Sack zugemacht haben.» Coumba Sow

Die Schweiz befindet sich nach fünf Siegen aus fünf Spielen auf einem sehr guten Weg, sich nach 2015 zum zweiten Mal für eine WM zu qualifizieren. Die Weltmeisterschaft findet 2023 in Australien und Neuseeland statt. (nih)