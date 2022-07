Nati-Stürmerin Ramona Bachmann: «Grippewelle im Schweizer Team soll keine Ausrede sein»

Bereits vor der Ansteckungswelle im Schweizer Team sei Schweden mit 90 Prozent der Favorit gewesen, jetzt seien es noch etwas mehr als 90 Prozent. Am eigentlichen Matchplan habe sich gemäss Nielsen nichts verändert, trotz der zahlreichen Erkrankungen. Die Spielerinnen seien sehr müde aber gesund.

Auch wenn das Team mit einer Ausnahme vollzählig nach Sheffield gereist ist, dürfte keine der erkrankten Spielerinnen von Beginn weg auf dem Platz stehen. Einige seien vielleicht bereit für einen Teileinsatz, so Nielsen, die erkrankten Spielerinnen konnten jedoch zwei Tage nichts essen.

Die Vorbereitung auf das Spiel gegen Schweden sein nicht optimal, könne aber nicht geändert werden, so Bachmann. Es werde eine Frage des Mentalen. Die Magendarm-Grippe solle jedoch keine Entschuldigung sein.

Einen Tag vor dem Kracher gegen Schweden haben sich Nati-Trainer Nils Nielsen und Stürmerin Ramona Bachmann an einer Medienkonferenz geäussert. Interessiert hat vor allem die aktuelle Situation rund um die diversen an einer Magendarm-Grippe erkrankten Spielerinnen.

Nati-Virusausbruch: «Wenn sieben Spielerinnen einsatzfähig sind, müssen wir spielen»

In der Delegation der Schweizer Frauen-Nati grassiert ein Virus, das 19 Personen ausser Gefecht gesetzt hat. Nationaltrainer Nils Nielsen spricht über die Stunden in Isolation, die erschwerte Matchvorbereitung auf die Partie gegen Schweden, und er sagt, weshalb er trotzdem an einen Sieg seines Teams glaubt.

Nils Nielsen, wie geht es Ihnen? Sind Sie gesund?

Ja, ich habe keine Probleme. Wenn Sie helfen wollen, können Sie gern etwas Toilettenpapier ins Hotel schicken. (schmunzelt)