Mehmedi schiesst Gladbach mit Doppelpack ab – Bayern holt Mini-Sieg gegen Hertha

Mehmedi schiesst Gladbach mit Doppelpack ab – Bayern gewinnt gegen Hertha



Bundesliga, 22. Runde Gladbach – Wolfsburg 0:3 (0:1)

Bayern – Hertha BSC 1:0 (0:0)

Freiburg – Augsburg 5:1 (3:0)

Mainz – Schalke 3:0 (1:0)

Düsseldorf – Nürnberg 18:30 Uhr



Bayern – Hertha 1:0

Sechs Spiele hat Bayern München in der Rückrunde gebraucht, um Borussia Dortmund einzuholen – zumindest für 24 Stunden. Dank dem Tor von Javi Martinez in der 62. Minute ist der Meister nun punktgleich mit Borussia Dortmund. Es war der fünfte Sieg im sechsten Spiel für die Münchner seit der Winterpause.

Der Sieg der Bayern war letztlich verdient. Nach der Pause wurde der Druck auf das Tor der Berliner immer grösser. Die Gäste zogen ihr Defensivspiel nur in den ersten 45 Minuten ohne Fehl und Tadel durch. Danach lag ein Münchner Tor je länger desto mehr in der Luft – und fiel kurz nach einer Stunde. Javi Martinez stieg nach einem Corner am höchsten und lenkte den Ball aus fünf Metern unter die Latte.

Gladbach – Wolfsburg 0:3

Einen grossen Auftritt hatte Admir Mehmedi mit Wolfsburg beim drittplatzierten Borussia Mönchengladbach. Der Zürcher wurde in der 64. Minute eingewechselt und erzielte dann bei seinem Kurzauftritt eine Doublette zum 3:0-Auswärtssieg. Es waren die Saisontore 4 und 5 und der erste Bundesliga-Treffer seit dem 2. Dezember 2018 für Mehmedi.

Durch den Sieg katapultierten sich die Wolfsburger in den Kampf um einen Champions-League-Platz. Als Fünfte sind sie nur noch drei Punkte hinter Platz 4 klassiert. Und auch der Rückstand auf Borussia Mönchengladbach beträgt bloss noch fünf Zähler.

Mainz – Schalke 3:0

Weiterhin kein Bein vor das andere kriegt Schalke. Drei Tage nach der spät kassierten 2:3-Niederlage im Hinspiel der Champions-League-Achtelfinals gegen Manchester City war der letztjährige Bundesliga-Zweite in Mainz chancenlos und verlor 0:3. Und dies gegen einen Gegner, der zuletzt drei Mal in Folge verloren und dabei elf Gegentore kassiert hatte. Schalke hat damit keines seiner letzten fünf Bundesliga-Spiele gewinnen können.

Schalkes Manager Christian Heidel hat seinen Rücktritt beim Bundesligisten spätestens auf Ende Saison angekündigt. Dies teilte der Klub kurz nach der 0:3-Niederlage Schalkes in Mainz mit.



Heidel habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, «dass er seinen bis zum 30. Juni 2020 datierten Vertrag auf eigenen Wunsch vorzeitig auflösen, spätestens im Sommer sein Vorstandsamt niederlegen und seine Tätigkeit für den Club damit beenden möchte», hiess es in der Mitteilung des Vereins. (zap/sda)

Freiburg – Augsburg 5:1

Die Tabelle

tabelle: srf

Die Telegramme

Freiburg - Augsburg 5:1 (3:0)

23'600 Zuschauer. -

Tore: 9. Petersen 1:0. 30. Grifo 2:0. 43. Petersen 3:0. 52. Khedira 3:1. 64. Waldschmidt 4:1. 85. Niederlechner 5:1. -

Bemerkungen: Augsburg mit Kobel. 91. Rote Karte gegen Oxford (Augsburg).

Mainz - Schalke 3:0 (1:0)

26'005 Zuschauer. -

Tore: 19. Onisiwo 1:0. 73. Mateta 2:0. 84. Onisiwo 3:0. - Bemerkung: Schalke ohne Embolo (verletzt).

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg 0:3 (0:1)

48'041 Zuschauer. -

Tore: 38. Gerhardt 0:1. 68. Mehmedi 0:2. 83. Mehmedi 0:3. -

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria (bis 46.) und Drmic (ab 82.), ohne Lang (Ersatz). Wolfsburg mit Steffen (bis 78.) und Mehmedi (ab 64.).

Bayern München - Hertha Berlin 1:0 (0:0)

75'000 Zuschauer. -

Tor: 62. Martinez 1:0. -

Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger. 84. Rote Karte gegen Rekik (Hertha Berlin). (sda)

