Die Fussball-Highlights vom Samstag 29. Dezember 2018



Ausgewählte Fussballspiele England:

Leicester – Cardiff 0:1

Fulham – Huddersfield 1:0

Tottenham – Wolverhampton 1:3

Watford – Newcastle 1:1

Liverpool – Arsenal, 18.30 Uhr

Italien:

Juventus – Sampdoria 2:1

Empoli – Inter 0:1

Lazio – Torino 1:1

Parma – AS Roma 0:2

Sassuolo – Atalanta 2:6

Udinese – Cagliari 2:0

Napoli – Bologna 3:2

Milan – SPAL, 20.30 Uhr

Schottland:

Rangers – Celtic 1:0​

Liverpool nimmt Arsenal auseinander +++ Behrami trifft bei Udinese-Sieg

England

Liverpool – Arsenal 5:1

Eine knappe Viertelstunde durfte Arsenal in Anfield auf ein Erfolgserlebnis hoffen, ehe auch die «Gunners» von der roten Welle überrollt wurden. Nur gerade drei Minuten währte die Führung der Gäste durch Ainsley Maitland-Niles, ehe Roberto Firmino mit einer Doublette innerhalb von 120 Sekunden die Partie wendete.

Das Team von Jürgen Klopp spielte sich in einen Rausch und erhöhte das Skore bis zur Pause dank Treffern von Firminos Sturmpartnern Sadio Mané und Mohamed Salah, der mittels Foulpenalty seinen 13. Treffer erzielte, auf 4:1. Für den Schlusspunkt sorgte Firmino mit seinem dritten Tor nach gut einer Stunde.

Eine solide Vorstellung, ohne allerdings offensiv zu glänzen, bot Xherdan Shaqiri, der wiederum in der Startaufstellung Liverpools stand. Auf der Gegenseite machte Stephan Lichtsteiner beim 1:1 keine gute Figur, als er seinem Mitspieler Shkodran Mustafi den Ball an den Rücken schoss und dieser danach vor die Füsse Firminos fiel. Granit Xhaka wurde Mitte der ersten Halbzeit nach einem harten Tackling verwarnt und hatte Glück, dass er nicht des Feldes verwiesen wurde, als er gleich im Anschluss an die Verwarnung frustriert den Ball wegschlug.

Tottenham – Wolverhampton 1:3

Für Tottenham Hotspur, den Tabellenzweiten der Premier League, endet das Jahr 2018 mit einem Rückschlag. Die Londoner verlieren im Wembley gegen den Aufsteiger Wolverhampton Wanderers 1:3.

Bis zur 72. Minute lag das Team von Mauricio Pochettino dank dem 13. Saisontor von Harry Kane auf Kurs, ehe den Gästen mit drei Toren innerhalb von einer Viertelstunde der Umschwung gelang.

Nach fünf Siegen endete damit die positive Serie der Spurs, die zuletzt in zwei Partien elf Tore geschossen und in der Tabelle Manchester City überholt hatten. Aufsteiger Wolverhampton rückte in der Tabelle dank dem Sieg auf Rang 7 vor.

Die Tabelle Bild: srf

Die Telegramme

Watford - Newcastle 1:1 (0:1)

20'336 Zuschauer.

Tore: 29. Rondon 0:1. 82. Doucouré 1:1.

Bemerkung: Newcastle ab 46. mit Schär.

Fulham - Huddersfield Town 1:0 (0:0)

24'423 Zuschauer.

Tor: 91. Mitrovic 1:0.

Bemerkung: Huddersfield mit Hadergjonaj.

Tottenham - Wolverhampton 1:3 (1:0)

46'356 Zuschauer.

Tore: 22. Kane 1:0. 72. Boly 1:1. 83. Jimenez 1:2. 87. Helder Costa 1:3.

Liverpool - Arsenal 5:1 (4:1)

53'326 Zuschauer.

Tore: 11. Maitland-Niles 0:1. 14. Firmino 1:1. 16. Firmino 2:1. 32. Mané 3:1. 45. Salah (Foulpenalty) 4:1. 65. Firmino (Foulpenalty) 5:1.

Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri, Arsenal mit Lichtsteiner und Xhaka.

Italien

Juventus – Sampdoria 2:1

Cristiano Ronaldo führt Juventus Turin zum nächsten Sieg in der Serie A. Der Portugiese sorgt mit seiner Doublette für ein 2:1 im letzten Heimspiel des Jahres gegen Sampdoria Genua. Ronaldo brachte Juventus bereits in der 2. Minute in Führung und erzielte nach einer guten Stunde das Siegtor per Handspenalty.

Mit 53 von 57 möglichen Punkten liegt Juventus damit weiter souverän an der Tabellenspitze. Insgesamt verbucht der italienische Serienmeister saisonübergreifend 101 Punkte im Jahr 2018. Sampdoria, das durch ein Penaltytor von Fabio Quagliarella zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (33.), verpasste den zwischenzeitlichen Sprung auf einen Champions-League-Platz.

Aufregung gab es in der Nachspielzeit, als ein Tor für die Gäste durch Riccardo Saponara vom Video-Schiedsrichter wegen Abseitsstellung zurückgenommen wurde.

Udinese – Cagliari 2:0

Udinese feiert gegen Cagliari einen 2:0-Heimsieg. Dabei spielt auch Valon Behrami eine tragende Rolle. Der Captain markiert den zweiten Treffer der Nordostitaliener.

Napoli – Bologna 3:2

Die Tabelle Bild: srf

Die Telegramme

Juventus Turin - Sampdoria Genua 2:1 (1:1)

40'641 Zuschauer.

Tore: 2. Ronaldo 1:0. 33. Quagliarella 1:1. 65. Ronaldo (Handspenalty) 2:1.

Empoli - Inter Mailand 0:1 (0:0)

10'393 Zuschauer.

Tor: 72. Keita Baldé 0:1.

Bemerkung: Empoli mit Untersee.

Sassuolo - Atalanta Bergamo 2:6 (0:2)

8000 Zuschauer.

Tore: 19. Zapata 0:1. 42. Gomez 0:2. 51. Duncan 1:2. 54. Mancini 1:3. 57. Duncan 2:3. 74. Ilicic 2:4. 87. Ilicic 2:5. 92. Ilicic 2:6.

Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler.

Udinese - Cagliari 2:0 (1:0)

20'000 Zuschauer.

Tore: 39. Pussetto 1:0. 57. Behrami 2:0.

Bemerkungen: Udinese mit Behrami. 51. Rote Karte gegen Ceppitelli (Cagliari). 59. Cragno (Cagliari) wehrt Foulpenalty von Lasagna ab. 79. Rote Karte gegen Mandragora (Udinese).

Napoli - Bologna 3:2 (1:1)

40'000 Zuschauer.

Tore: 16. Milik 1:0. 37. Santander 1:1. 51. Milik 2:1. 80. Danilo 2:2. 88. Mertens 3:2.

Bemerkung: Bologna ohne Dzemaili (Ersatz).

Schottland

Erstmals seit fast sieben Jahren und dem Zwangsabstieg in die vierte Division wegen Insolvenz im Sommer 2012 haben die Glasgow Rangers in der Meisterschaft ein Derby gegen Celtic Glasgow gewonnen. Das Team von Trainer Steven Gerrard siegte im eigenen Stadion dank des Tores von Mittelfeldspieler Ryan Jack 1:0 und schloss in der Tabelle zum Stadtrivalen auf.

Zuletzt hatten die Rangers in zehn Derbys seit der Rückkehr in die höchste Spielklasse 2016 nur zwei Remis erreicht. (abu/sda)

