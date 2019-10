Sport

Fussball

1:1 zwischen Liverpool und Manchester United – Hoffenheim schlägt Schalke



Bild: EPA

Liverpool gibt gegen United erste Punkte ab +++ Hoffenheim verhindert Schalkes Leadertraum

England

Manchester United – Liverpool 1:1

In der 9. Runde büsst der FC Liverpool erstmals Punkte in der Premier-League-Saison ein. Im Derby bei den «Red Devils» Manchester United spielen die Reds 1:1 unentschieden.

In der 85. Minute konnte Adam Lallana die erste Saisonniederlage der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp abwenden. Er verwertete aus kurzer Distanz einen Querpass, den zwei Verteidiger in der Mitte verfehlt hatten.

Mit dem einen Punkt war Liverpool, dessen Vorsprung auf Manchester City von acht auf sechs Punkte geschrumpft ist, gut bezahlt. Nach dem 1:0 von Marcus Rashford nach 36 Minuten hatte Manchester United die besten zwei Chancen. Erneut Rashford sowie der Brasilianer Fred scheiterten mit knapp verzogenen Schüssen. Demgegenüber kam Lallanas Ausgleich mit der einzigen reellen Chance nach dem 0:1 zustande.

Manchester United - Liverpool 1:1 (1:0)

73737 Zuschauer.

Tore: 36. Rashford 1:0. 85. Lallana 1:1. - Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (verletzt).

Deutschland

Köln – Paderborn 3:0

Der 1. FC Köln feiert in der 8. Runde der Bundesliga einen wegweisenden Sieg. Im Duell der Aufsteiger setzen sich die Kölner gegen Paderborn gleich mit 3:0 durch.

Simon Terodde brachte den Gastgeber bereits in der 9. Minute in Führung, Louis Schaub (59.) und Sebastiaan Bornauw (85.) gelang mit zwei Kopfballtoren nach der Pause die Siegsicherung. Für die Kölner war es der erste Heimsieg seit sechs Monaten.

1. FC Köln - Paderborn 3:0 (1:0)

50'000 Zuschauer.

Tore: 9. Terodde 1:0. 59. Schaub 2:0. 85. Bornauw 3:0.

Hoffenheim – Schalke 2:0

Schalke 04 verpasst eine neuerliche Chance, sich an die Spitze der Bundesliga zu setzen. Die Königsblauen verlieren in der 8. Runde gegen Hoffenheim 0:2.

Matchwinner für Hoffenheim war Ihlas Bebou. Der zur Pause eingewechselte Stürmer aus Togo bereitete den Führungstreffer von Andrej Kramaric mit einer schönen Einzelleistung vor (72.). Kurz vor Schluss traf er nach einem weiteren Konter zum 2:0 für das Heimteam, das nach einem schwachen Saisonstart nun nacheinander Bayern München und Schalke besiegte.

Hoffenheim - Schalke 2:0 (0:0)

Tore: 71. Kramaric 1:0. 85. Bebou 2:0.

Bemerkung: Hoffenheim ohne Zuber (verletzt).

Italien

Sassuolo – Inter 3:4

Inter Mailand bleibt der härteste Rivale von Juventus Turin in der italienischen Meisterschaft. In der 8. Runde siegten die Interisti in Sassuolo 4:3.

Der Argentinier Lautaro Martinez brachte Inter in der Provinzstadt Sassuolo bei Modena schon nach zwei Minuten in Führung. Vorentscheidend waren aber die beiden Tore von Neuzugang Romelu Lukaku kurz der der Pause zum 2:1 und zum 3:1. Das 3:1 erzielte der Belgier auf Foulpenalty. In der zweiten Halbzeit machte sich auch Martinez - und ebenfalls per Foulpenalty - zum Doppeltorschützen. In der 81. Minute kam Sassuolo auf 3:4 heran, sodass sich die Mailänder doch noch gegen einen Punktverlust wehren mussten. In der verbleibenden Zeit geriet Inters Tor jedoch nicht in Gefahr.

Sassuolo - Inter Mailand 3:4 (1:3)

Tore: 2. Martinez 0:1. 16. Berardi 1:1. 38. Lukaku 1:2. 45. Lukaku (Foulpenalty) 1:3. 71. Martinez (Foulpenalty) 1:4. 74. Caputo 2:4. 81. Boga 3:4.

Milan – Lecce, 20.45 Uhr

Bonus

In Österreich kam der Linzer ASK gestern zu einem deutlichen 7:2-Sieg gegen Mattersburg. Dabei schoss Marko Raguz ein Tor (jenes zum 4:2), das man so im Profifussball wohl noch nie gesehen hat. Nennen wir es mal den «sitzenden Rückzieher»?

(sda/abu)

