Schweizer Cup: Thun und Xamax ohne zu glänzen in den Achtelfinals

Bild: KEYSTONE

Thun und Xamax ohne zu glänzen in den Cup-Achtelfinals

In der Meisterschaft hatte der FC Thun zuletzt zu beissen. In den Cup-Sechzehntelfinals feierte der Super-Ligist gegen Stade Nyonnais einen glanzlosen 1:0-Sieg. Den erhofften Moralschub dürfte das Erreichen der Achtelfinals beim Siebten der Super League kaum auslösen; zu zahm war der Auftritt gegen den Gegner aus der dritthöchsten Spielklasse, ein Klassenunterschied nur selten sichtbar.

Thun war am Genfersee mit der zweiten richtigen Chance erfolgreich. Basil Stillhart verwertete rund fünf Minuten vor der Pause eine punktgenaue Hereingabe von Aussenverteidiger Stefan Glarner per Kopf, nachdem Miguel Castroman nach einer Viertelstunde am Pfosten gescheitert war.

Nur liess das Team von Marc Schneider dem Führungstreffer keine weiteren Tore folgen, die dem Trainer eine ruhige Schlussphase beschert hätten. Thun versuchte das 1:0 kontrolliert über die Zeit zu bringen, gestand den Genfern allerdings immer wieder Möglichkeiten zu. (ram/sda)

Alle Resultate

Die Telegramme

Stade Nyonnais - Thun 0:1 (0:1)

870 Zuschauer. - SR Bieri.

Tor: 39. Stillhart 0:1.

Thun: Hirzel; Glarner, Gelmi, Sutter, Joss; Roth (79. Fatkic); Stillhart, Castroman; Salanovic (77. Vasic), Chihadeh (61. Rapp), Hefti.

Bemerkungen: Thun ohne Hediger, Ziswiler, Karlen, Bigler, Rodrigues, Tosetti und Munsy (alle verletzt). 16. Pfostenschuss Castroman.

Bellinzona - Neuchâtel Xamax 1:2 (0:1)

2000 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 33. Karlen 0:1. 65. Ramizi 0:2. 79. Stojanov 1:2.

Neuchâtel Xamax: Minder; Gomes, Djuric, Neitzke; Seydoux, Ramizi (76. Doudin), Corbaz, Kamber (75. Sylvestre); Haile-Selassie (46. Di Nardo), Nuzzolo; Karlen.

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Xhemajli (gesperrt), Dugourd, Mveng, Seferi, Oss (alle verletzt) und Mulaj (krank). (sda)

