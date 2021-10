Nicht Embolo, sondern Alassane Plea brachte Gladbacha auf die Siegerstrasse. Bild: keystone

Gladbach feiert knappen Pfichtsieg gegen Bochum +++ Inter hält Anschluss ans Spitzenduo

Deutschland

Gladbach – Bochum 2:1

Nach der Pokal-Gala gegen Bayern München hat Borussia Mönchengladbach auch in der Bundesliga wieder gewinnen können. Zum Abschluss des 10. Spieltags siegen die «Fohlen» im heimischen Borussia-Park gegen Aufsteiger VfL Bochum mit 2:1. Die Tore für die Elf vom Niederrhein erzielen Alassane Plea in der 12. Minute und Jonas Hofmann kurz vor der Pause. Bochums Danny Blum verkürzt mit einem herrlichen Freistosstor in der 86. Minute zu spät.

Borussia Mönchengladbach - Bochum 2:1 (2:0)

42'361 Zuschauer.

Tore: 12. Pléa 1:0. 40. Hofmann 2:0. 86. Blum 2:1.

Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo.

Plea trifft per Kopf zum wegweisenden 1:0 für Gladbach. Video: streamja

Augsburg – Stuttgart 4:1

Dem FC Augsburg ist ein ganz wichtiger Sieg in der Bundesliga gelungen. Das Team vom angezählten Trainer Markus Weinzierl feiert gegen den VfB Stuttgart einen 4:1-Kantersieg. Reece Oxford, Jeffrey Gouweleeuw, Florian Niederlechner und Alfred Finbogasson sind für die Tore zuständig, Chris Führich hatte die Gäste aus Stuttgart zuvor in der 7. Minute in Führung gebracht.

Ruben Vargas wird bei Augsburg in der 69. Minute auswechselt, Andi Zeqiri spielt durch. Trotz des deutlichen Siegs verbleibt Augsburg mit nun neun Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Der VfB Stuttgart liegt mit zehn Zählern auf Rang 13.

Augsburg - VfB Stuttgart 4:1 (1:1)

17'500 Zuschauer.

Tore: 7. Führich 0:1. 30. Oxford 1:1. 52. Gouweleeuw 2:1. 72. Niederlechner 3:1. 81. Finnbogason 4:1.

Bemerkung: Augsburg mit Vargas (bis 69.) und Zeqiri.

Führlich bringt Stuttgart früh in Führung. Video: streamja

Der Augsburger Ausgleich in der 30. Minute durch Oxford. Video: streamja

Gouweleeuw trifft nach der Pause zum 2:1 für Augsburg. Video: streamja

Niederlechner erhöht auf 3:1 für Augsburg. Video: streamja

Das 4:1 geht auf das Konto von Finnbogason. Video: streamja

Italien

Inter Mailand – Udinese 2:0

Dank Joaquin Correa fährt Inter Mailand gegen Udinese Calcio einen souveränen 2:0-Sieg ein. Der 27-jährige argentinische Nationalspieler erzielt nach der Pause beide Tore und sorgt so quasi im Alleingang dafür, dass die «Nerazzurri» das Spitzenduo mit Napoli und Stadtrivale AC Milan nicht komplett aus den Augen verlieren.

Inter Mailand - Udinese 2:0 (0:0)

48'076 Zuschauer.

Tore: 60. Correa 1:0. 68. Correa 2:0.

Correa bringt Inter nach einer Stunde mit 1:0 in Front. Video: streamja

Correa doppelt wenig später zum 2:0 für Inter nach. Video: streamja

England

Spanien

Atlético Madrid – Real Betis 3:0

Atlético Madrid hat vorerst den Sprung auf einen Champions-League-Platz geschafft. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewinnt zuhause gegen Real Betis Sevilla 3:0 und schob sich damit auf den vierten Rang vor. Yannick Carrasco trifft in der 26. Minute zur verdienten Führung, Betis-Defensivmann German Pezzella erhöht per Eigentor, ehe João Felix in der Schlussphase für den 3:0-Endstand besorgt ist.

Atlético Madrid - Betis Sevilla 3:0 (1:0)

Tore: 26. Carrasco 1:0. 63. Pezzella (Eigentor) 2:0. 80. João Felix 3:0.

Carrasco bringt Atlético auf die Siegerstrasse. Video: streamja

Pezzella trifft zum 0:2 ins eigene Tor. Video: streamja

João Felix setzt mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Video: streamja

Frankreich

Bordeaux – Reims 3:2

Vladimir Petkovic und Girondins Bordeaux ist in der Ligue 1 womöglich ein Befreiungsschlag gelungen. In der 12. Runde realisierte der Klub aus dem Südwesten Frankreichs mit dem 3:2 im Heimspiel gegen Stade Reims den zweiten Saisonsieg.

Bemerkenswert war weniger der Erfolg an sich, als mehr die Art, wie er zustande kam. Bis zur 73. Minute lag Bordeaux 0:2 zurück. Dann sorgten Yacine Adli, eine Leihgabe von Milan, sowie der eingewechselte Jimmy Briand, dem zwei Tore gelangen, für die Wende. Den Siegtreffer erzielte der 36-jährige Briand mittels Foulpenalty in der 95. Minute.

Dank dem ersten Erfolg nach fünf Spielen liegt Bordeaux nun fünf Punkte über einem Abstiegsplatz.

Petkovic darf sich über den zweiten Saisonsieg freuen. Bild: keystone

Weitere Telegramme:

Angers - Nice 1:2 (1:0)

Tore: 29. Boufal 1:0. 57. Delort 1:1. 92. Delort 1:2.

Bemerkungen: Nice ohne Lotomba (Ersatz).

Montpellier - Nantes 2:0 (0:0)

Tore: 64. Mollet 1:0. 71. Wahi 2:0.

Bemerkung: Montpellier mit Omlin.

