Vlahovic trifft bei Juve-Sieg doppelt +++ ManUnited verzweifelt an Watford-Keeper Foster

Juventus Turin schlägt Empoli mit 3:2, verliert aber Denis Zakaria. Der Schweizer verletzte sich in einem Zweikampf an den Adduktoren und musste nach 37 Minuten ausgewechselt werden. Zum Matchwinner avancierte Neuzugang Dusan Vlahovic, der mit seinem Doppelpack für den Unterschied sorgte.

Tottenham Hotspur hat bei Leeds United einen lockeren 4:0-Sieg eingefahren. Matt Doherty, Dejan Kulusevski und Harry Kane machten schon früh alles klar für die Gäste aus London. Heung-Min Son packte in der 84. Minute noch ein Tor für Tottenham drauf, die damit im dritten Liga-Auswärtsspiel binnen einer Woche den zweiten Sieg (3:2 bei Manchester City, 0:1 in Burnley) feierten.

Manchester United kommt gegen Watford zu einer Nullnummer, die sich wie eine Niederlage anfühlt. Die «Red Devils» hatten über 90 Minuten deutlich mehr Spielanteile und viele gute Torchancen, doch speziell Superstar Cristiano Ronaldo wollte an diesem Nachmittag einfach kein Treffer gelingen: Nach fünf Minuten scheiterte der Portugiese am Pfosten.

Die Schweizer Speedfahrerinnen verpassen am Heim-Weltcup in Crans-Montana in der ersten von zwei Abfahrten den Sprung auf das Podest. Priska Nufer rast mit Startnummer 30 auf den 4. Platz. Nufer, die sich an den Olympischen Spielen in Peking mit einem Start in der Kombination begnügen musste, fehlten knapp vier Zehntel zum ersten Podestplatz im Weltcup. Hinter der 30-jährigen Obwaldnerin folgten Joana Hählen, Michelle Gisin und Corinne Suter auf den Plätzen 6, 7 und 10.