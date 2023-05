Die Grasshoppers feiern gegen Luzern einen wichtigen Sieg im Kampf um Platz 2. Bild: keystone

Moreira lässt Luzern verzweifeln – GC fährt wichtigen Heimsieg ein

Grasshoppers – Luzern 2:0

Der FC Luzern verzweifelt an GC-Goalie André Moreira und verliert wichtige Punkte im Rennen um den 2. Platz. Für die Zürcher erzielen Hayao Kawabe und Noah Loosli die Tore zum 2:0-Heimsieg.

Um nach 15 Spielen ohne Sieg die Negativserie gegen Luzern zu beenden, benötigten die Grasshoppers eine gute Portion Pfostenglück und einen einmal mehr herausragenden Goalie André Moreira. Der Portugiese trat schon in der ersten Viertelstunde zweimal entscheidend in Erscheinung. In der 54. Minute zeigte er seine beeindruckendste Parade, als er den Schuss von Luzerns Topskorer Max Meyer aus acht Metern mit dem Fuss abwehrte, und in der 69. Minute lenkte er einen Abschluss von Mohamed Dräger an den eigenen Pfosten. Schon nach einer halben Stunde war ein Luzerner Schuss von Pascal Schürpf am Pfosten abgeprallt.

André Moreira liess die Luzerner-Angreifer verzweifeln. Bild: keystone

Moreiras Vertrag läuft Ende Saison aus. Der 27-Jährige steht offenbar nach zwei Jahren im Letzigrund vor dem Absprung. Bis dahin ist nicht unmöglich, dass er die Zürcher noch in den Europacup hext. Zumindest der Sieg gegen Luzern ermöglichte er mit seinen Interventionen. Während sich die Innerschweizer die Zähne ausbissen, zeigte sich GC deutlich effizienter und nutzte zwei Standardsituationen zum Sieg.

Kawabe erzielte seinen neunten Saisontreffer mit einem Freistoss, der alle überraschte und unberührt hinter FCL-Keeper Marius Müller landete (68.). Eine knappe Viertelstunde vor Schluss war es ein Eckball, der dem nächste Saison für Bochum spielenden Verteidiger Noah Loosli das Kopfballtor zum 2:0 ermöglichte.

Grasshoppers - Luzern 2:0 (0:0).

5135 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 68. Kawabe 1:0. 76. Loosli (Pusic) 2:0.

Grasshoppers: Moreira; Bolla, Loosli, Seko, Schmid (76. Hara); Abrashi; Herc, Shabani (72. Pusic), Kawabe; Morandi (87. Ndenge), Demhasaj (87. Dadaschow).

Luzern: Müller; Ottiger (69. Dräger), Burch, Beka, Frydek; Beloko (81. Stevanovic), Jashari; Dorn, Max Meyer, Schürpf (81. Abubakar); Villiger (61. Chader).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne de Carvalho, Momoh, Ribeiro und Schettine (alle verletzt). Luzern ohne Emini, Kadak, Klidje, Campo, Toggenburger, Leny Meyer und Sorgic (alle verletzt). 33. Pfostenschuss von Schürpf. 39. Lattenschuss von Demhasaj (Grasshoppers). 69. Moreira lenkt Schuss von Dräger an den Pfosten.

Verwarnungen: 37. Bolla. 58. Schürpf. 67. Müller. 67. Burch. 79. Beloko. 90. Herc.

