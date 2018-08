Sport

Bundesliga: 13 giftige Memes zum Videobeweis-Chaos



Bild: EPA/EPA

«VAR ganz schön nervenaufreibend» – 13 giftige Memes zum Videobeweis-Chaos

Wir am Freitag so: Hurra, die Bundesliga geht wieder los.

Wir am Sonntag so: Oh nein, es gibt den Videobeweis ja immer noch.

Der Video Assistant Referee, kurz VAR, pfeift auch am ersten Spieltag schon wieder aus dem letzten Loch und versaut uns den Saisonstart. Ob das nun Manager, Fans oder die Schiedsrichter selbst sind: Alle sind genervt.

Der künftige Leiter des Bereichs Videobeweis beim DFB, Jochen Drees, sagte etwa bei Sky: Schiri Patrick Ittrich habe ihm beim Spiel zwischen Schalke und Wolfsburg «tatsächlich etwas leid» getan, «weil er eigentlich Entscheidungen, die ich nicht als falsch angesehen habe, dann noch mal korrigieren musste».

Der Schiedsrichter korrigierte in dieser Partie eine gelbe zu einer roten Karte, und wenige Augenblicke später nahm er auf Drängen des Video-Assistenten einen Platzverweis – wohl fälschlicherweise – wieder zurück. Und auch im Saisonauftakt der Bayern gegen Hoffenheim glänzte der VAR nicht.

Hoffenheim-Mananger Alexander Rosen sagte nur: «Mir liegt zu harsche Kritik immer fern. Gerade an den Schiedsrichtern. Aber jetzt hatten wir gerade eine WM, wo wir wunderbar gesehen haben, da gibt es einen leitenden Schiedsrichter aus Simbabwe, einen Vierten Offiziellen aus Saudi-Arabien, und im Videoraum sitzt einer aus Uruguay. Und die hatten alle keine Testphase und machen diesen Videobeweis zu etwas Wunderbarem, nämlich etwas sehr Sinnvollem für dieses Spiel. Und dann kommen wir, die Deutschen. Da kann man sich eigentlich nur an den Kopf langen. Das steht im Gegensatz zu dem, was es sein sollte.»

Aber hey, Humor ist die beste Medizin. Wir haben (völlig genervte) Witze im Internet herausgesucht, um unseren Groll mit etwas Häme zu versüssen.

Die lustigsten Memes zum Videoschiri:

Ein Beitrag geteilt von Ein muss für jeden Fuß⚽fan! 💪 (@fussballarena__) am Aug 26, 2018 um 2:48 PDT

Katapultier dich als Videoschiri mit jeder Fehlentscheidung in ein neues Level. Überstimme im Karriere Modus den Schiedsrichter und kletter in der FIFA Weltrangliste ganz nach oben. Jetzt mit noch besserer Flugsteuerung für Schwalben. #DFB19 Das ist kein Spiel. Das ist Irrsinn. pic.twitter.com/tPWkjxICLE — Marc Quambusch (@MauriciusQ) 25. August 2018

Ein Beitrag geteilt von Bundesliganews,Memes&Realtalks (@bundesligatime) am Aug 10, 2018 um 9:07 PDT

Der erste Spieltag in der Zusammenfassung. pic.twitter.com/cv9vO1vY2K — Sven Flohr (@Sven_Flohr) 26. August 2018

"Oh, ich höre es gibt #Videobeweis in #Dresden!"

Mal die beiden Aufreger dieser Woche zusammengefasst ... #hutbürger pic.twitter.com/0NX12BTENX — tristan krause 🔀 (@tristanteuto) 26. August 2018

Snowboarder trinken am meisten, Fussballer ziemlich wenig Video: srf

Die treusten Bundesliga-Fussballer, die noch aktiv sind

