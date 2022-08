Union bleibt die Nummer 1 in Berlin. Bild: imago

Elvedi-Tor bei Gladbach-Erfolg ++ Freiburgs Kantersieg ++ Derby an Union

Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim 3:1

Ein früher Platzverweis hatte grossen Einfluss auf das Resultat. Hoffenheims Stefan Posch sah schon nach 19 Minuten Gelb-Rot.

Zwar gingen die Gäste kurz darauf durch Robert Skov in Führung, doch mit fortnehmender Spieldauer erwies sich die Unterzahl als zu grosse Hypothek. Ramy Bensebaini per Fallrückzieher, der Franzose Marcus Thuram und der Schweizer Nati-Verteidiger Nico Elvedi sorgten für die Wende zugunsten der «Fohlen».

Zum Auftakt gleich ein Tor: Nico Elvedi. Bild: imago

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim 3:1 (1:1)

Tore: 25. Skov 0:1. 42. Bensebaini 1:1. 71. Thuram 2:1. 78. Elvedi 3:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer und Elvedi. 19. Gelb-rote Karte gegen Posch (Hoffenheim).

Union Berlin – Hertha BSC 3:1

Das Hauptstadt-Derby wurde zu einer klaren Angelegenheit. Urs Fischers Union liess in der Alten Försterei nichts anbrennen. Nach dem Pokal-Aus vor einer Woche ist die Niederlage für die Hertha der nächste Fingerzeig, dass es wohl eher wieder gegen den Abstieg geht als in Richtung Europa, das der selbsternannte «Big City Club» so gerne erobern möchte. Jordan Siebatcheu, der Torschützenkönig der vergangenen Super-League-Saison, erzielte beim 1:0 sein erstes Tor für die «Eisernen».

Ex-YB-Stürmer Siebatcheu jubelt jetzt in Berlin. Bild: imago

Union Berlin - Hertha Berlin 3:1 (1:0)

Tore: 32. Siebatcheu 1:0. 50. Becker 2:0. 54. Knoche 3:0. 85. Lukebakio 3:1.

Wolfsburg – Werder Bremen 2:2

Der deutsche Nationalstürmer Lukas Nmecha mit einem Tor und einem Assist war der Matchwinner für den VfL, der gegen den Aufsteiger spät noch einen Punkt holte. Nach Nmechas wunderbarem Führungstor wendete Werder das Spiel mit einem Doppelschlag durch Niclas Füllkrug (21.) und Leonardo Bittencourt (23.). Lange fanden die «Wölfe» kein Mittel gegen den Gast aus Bremen, doch in der 84. Minute gelang Josuha Guilavogui der Ausgleich.

Nmecha lupft den Ball über Werder-Keeper Pavlenka zum 1:0 ins Netz. Bild: imago

Wolfsburg - Werder Bremen 2:2 (1:2)

Tore: 11. Nmecha 1:0. 21. Füllkrug 1:1. 23. Bittencourt 1:2. 84. Guilavogui 2:2.

Augsburg – Freiburg 0:4

Ein Blitzstart nach der Pause sorgte für die Vorentscheidung in Augsburg. Michael Gregoritsch und Vincenzo Grifo schossen innnert zwei Minuten nach Wiederbeginn die Tore zur 2:0-Führung von Freiburg. Die Breisgauer machten nach einer Stunde alles klar, als Rückkehrer Matthias Ginter erhöhte.

Freiburg nahm den Schwung der letzten Saison mit. Bild: imago

Augsburg - Freiburg 0:4 (0:0)

Tore: 46. Gregoritsch 0:1. 48. Grifo 0:2. 61. Ginter 0:3. 79. Doan 0:4. - Bemerkungen: Augsburg ohne Vargas (verletzt).

Bochum – Mainz 1:2

Hebt nach dem 1:0 ab: Karim Onisiwo. Bild: imago

Bochum - Mainz 1:2 (1:1)

Tore: 26. Onisiwo (Fernandes) 0:1. 39. Stöger 1:1. 77. Onisiwo 1:2. - Bemerkungen: Mainz mit Fernandes, ohne Widmer (krank).​

18.30 Uhr: Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

(ram/sda)