Schär und Newcastle bleiben auf Champions-League-Kurs – nächste Chelsea-Niederlage

Premier League

Manchester United – Everton 2:0

Manchester United gewann zuhause gegen Everton 2:0, beklagte aber den verletzungsbedingten Ausfall seines besten Torschützen Marcus Rashford.

Scott McTominay mit dem Siegtreffer für ManUnited. Video: streamja

Tore: 36. McTominay 1:0. 71. Martial 2:0.

Brentford – Newcastle 1:2

Newcastle United ist der Qualifikation für die Champions League einen weiteren Schritt nähergekommen. Die Mannschaft mit dem Schweizer Fabian Schär machte in der 30. Runde der Premier League in Brentford einen Rückstand wett und gewann zum fünften Mal in Folge.

Alexander Isak erzielte das entscheidende Tor für Newcastle nach einer Stunde. Wenige Minuten zuvor hatte ein Eigentor von Villas Goalie David Raya zum Ausgleich geführt.

Isak schiesst Newcastle zum Sieg. Video: streamja

Tore: 45. Toney 1:0. 54. Raya (Eigentor) 1:1. 61. Isak 1:2.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär. 30. Pope (Newcastle) pariert Penalty von Toney.

Tottenham – Brighton 2:1

Tottenham kam zuhause gegen Brighton dank eines Traumtores von Son Heung-Min früh auf Siegkurs, musste aber noch vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Am Ende war es in einem hitzigen Duell Harry Kane, der den Unterschied zugunsten der ‹Spurs› ausmachte.

Son trifft herrlich zum 1:0 für Tottenham. Video: streamja

Beide Trainer fliegen vom Platz. Video: streamja

Tore: 10. Son Heung-Min 1:0. 34. Lewis Dunk 1:1. 79. Harry Kane 2:1.

Bemerkungen: 59. Platzverweis gegen Cristian Stellini (Tottenham) und Roberto De Zerbi (Brighton).

Wolverhampton – Chelsea 1:0

Bei Chelsea verpuffte die Entlassung von Trainer Graham Potter ohne positiven Effekt. Der nur noch auf Platz 11 liegende Champions-League-Sieger von 2021 unterlag beim Einstand von Interimscoach Frank Lampard bei den Wolverhampton Wanderers 0:1 und lieferte eine enttäuschende Leistung ab.

Nunes erzielt das einzige Tor des Spiels. Video: streamja

Tor: 32. Matheus Nunes 1:0.

Bemerkungen: Chelsea ohne Zakaria (Ersatz).

