Hier testen die Grossen – Topteams kommen auch in die Schweiz

Am Dienstag beginnt der International Champions Cup. Bei der vorwiegend in den Vereinigten Staaten ausgetragenen Testspiel-Serie fehlen einige der besten Klubs der Welt. Doch auch die machen in der Vorbereitung auf die neue Saison in fernen Gefilden Kasse.

International Champions Cup

Der sportliche Wert der Veranstaltung ist höchst bescheiden. 12 Teams nehmen daran teil, jedes bestreitet drei Partien und am Ende gibt es für das beste Team einen Pokal. Dass im letzten Jahr Tottenham (dank der besseren Tordifferenz gegenüber Borussia Dortmund und Inter Mailand) die Trophäe gewann, ist wohl nicht mal mehr Fans der «Spurs» präsent.

Nichtsdestotrotz ist der ICC populär, weil Grossklubs zu Besuch in anderen Ländern sind und häufig erstmals mit ihren Neueinkäufen antreten. Gegenüber dem Vorjahr ist das Teilnehmerfeld, das von 18 auf 12 Teams schrumpfte, weniger attraktiv. Liverpool, Manchester City, Barcelona, PSG oder Dortmund sind nicht mehr dabei, dafür Fiorentina und die Chivas aus der mexikanischen Stadt Guadalajara.

Die Teams können sich einerseits ihren Fans in Übersee präsentieren und dort weitere Anhänger akquirieren. Andererseits wird ihre Teilnahme fürstlich entlöhnt, Bayern München erhält einen zweistelligen Millionenbetrag.

Die Partien in der Übersicht

16. Juli in Chicago:

Fiorentina – Guadalajara

17. Juli in Los Angeles:

Arsenal – Bayern München

20. Juli in Singapur:

Manchester United – Inter Mailand

20. Juli in Santa Clara (Kalifornien):

Benfica Lissabon – Guadalajara

20. Juli in Charlotte (North Carolina):

Arsenal – Fiorentina

20. Juli in Houston:

Bayern München – Real Madrid

21. Juli in Singapur:

Juventus Turin – Tottenham

23. Juli in Washington:

Real Madrid – Arsenal



23. Juli in Kansas City:

Bayern München – AC Milan

23. Juli in Dallas:

Guadalajara – Atlético Madrid

24. Juli in New York:

Fiorentina – Benfica Lissabon

25. Juli in Schanghai:

Tottenham – Manchester United

26. Juli in New York:

Real Madrid – Atlético Madrid

28. Juli in Boston:

AC Milan – Benfica Lissabon

3. August in Cardiff:

Manchester United – AC Milan

4. August in London:

Tottenham – Inter Mailand

10. August in Stockholm:

Atlético Madrid – Juventus Turin​

Wo kann ich die Spiele sehen?

DAZN zeigt alle 18 Partien des International Champions Cup direkt.

Der deutsche TV-Sender «Sport 1» überträgt folgende Spiele: Arsenal – Bayern, ManUtd – Inter, Arsenal – Fiorentina, Real – Arsenal, Tottenham – ManUtd, Real – Atlético, Milan – Benfica, ManUtd – Milan, Tottenham – Inter und Atlético – Juve.

Andere Testspiele der ICC-Teilnehmer

16. Juli in Denver (USA):

Arsenal – Colorado Rapids

17. Juli in Perth (Australien):

Manchester United – Leeds



26. Juli in Seoul:

Juventus – Auswahl aus der koreanischen K-League​

30. Juli in Oslo:

Manchester United – Kristiansund



30. Juli in München (Audi Cup):

Bayern München – Fenerbahce

Real Madrid – Tottenham

31. Juli in München (Audi Cup):

Sieger Bayern/Fenerbahce – Sieger Real/Tottenham

Verlierer Bayern/Fenerbahce – Verlierer Real/Tottenham



Und wo testen die anderen Grossklubs?

FC Liverpool

Der Champions-League-Sieger trägt eine ganze Reihe Testspiele gegen hochkarätige Gegner aus. Die «Reds» spielen in den USA, in Schottland – und in der Schweiz.

20. Juli in South Bend (Indiana):

Liverpool – Borussia Dortmund

21. Juli in Boston:

Liverpool – FC Sevilla

25. Juli in New York:

Liverpool – Sporting Lissabon

28. Juli in Edinburgh:

Liverpool – Napoli

31. Juli in Genf:

Liverpool – Olympique Lyon



Manchester City

Den englischen Meister zieht's nach Fernost. Dort kämpft er in China um die «Premier League Asia Trophy» und testet danach gegen lokale Konkurrenz.

17. Juli in Nanjing (China):

Manchester City – West Ham United

20. Juli in Schanghai:

Manchester City – Sieger Newcastle United/Wolverhampton Wanderers



24. Juli in Hong Kong:

Manchester City – Kitchee FC

27. Juli in Yokohama (Japan):

Manchester City – Yokohama F. Marinos

FC Chelsea

19. Juli in Yokohama (Japan):

Kawasaki Frontale – Chelsea

23. Juli in Saitama (Japan):

Barcelona – Chelsea

28. Juli in Reading:

Reading – Chelsea



31. Juli in Salzburg:

Red Bull Salzburg – Chelsea

3. August in Mönchengladbach:

Borussia Mönchengladbach – Chelsea



FC Barcelona

Der spanische Champion reist sowohl nach Asien wie auch in die USA. So sieht Barças Spielplan aus:

23. Juli in Saitama (Japan):

Barcelona – Chelsea

27. Juli in Kobe (Japan):

Barcelona – Vissel Kobe

4. August in Barcelona:

Barcelona – Arsenal​

7. August in Miami:

Napoli – Barcelona

10. August in Ann Arbor (USA):

Barcelona – Napoli​

Paris Saint-Germain

Frankreichs Serienmeister testet in der Nähe. PSG trägt seine ersten Vorbereitungsspiele nämlich in Deutschland aus:

16. Juli in Dresden:

Dynamo Dresden – PSG

20. Juli in Nürnberg:

1. FC Nürnberg – PSG

27. Juli in Macao:

PSG – Inter Mailand

30. Juli in Suzhou (China):

PSG – Sydney FC

In Shenzen (China) wird am 3. August zudem der französische Supercup PSG gegen Stade Rennes ausgetragen.



Borussia Dortmund

Zunächst reist der BVB in die USA, danach erfolgt der Feinschliff in der Nähe:

18. Juli in Seattle:

Seattle Sounders – Dortmund

20. Juli in South Bend (Indiana):

Liverpool – Dortmund

27. Juli in Altach (Österreich):

Dortmund – Udinese

30. Juli in St.Gallen:

FC St.Gallen – Dortmund



Noch ein Test in der Schweiz

Die Saison in der Super Leauge beginnt bereits am nächsten Wochenende. Doch nicht nur St.Gallen lädt während der laufenden Meisterschaft zu einem Testspiel ein: Sion empfängt am 23. Juli Valencia im Tourbillon-Stadion. (ram)

