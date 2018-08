Sport

Die Bayern sind wieder die Gejagten – doch wo bleiben in der Bundesliga die Jäger?

Seit Mesut Özils Twitter-Trilogie vom medialen Radar verschwunden ist und sich die sportpolitisch relevanten Kreise zu Gunsten von Jogi Löw positioniert haben, bestimmen die Klub-Granden die deutsche Fussballnachrichtenlage wieder dezidierter. Im Fokus steht die 56. Bundesliga-Saison.

Der Titelkandidat

Bayern München

Bayerns Klubchefs machten sich öffentlich Gedanken – über (zu) hohe Transfersummen, den möglichen Umbruch auf höchster Ebene und ihren neuen Vorarbeiter Niko Kovac. Vor der zeitnahen Zäsur im Organigramm des Rekordchampions hat Präsident Uli Hoeness Respekt. «Das wird eine schwierige Zeit. Die wichtigste Aufgabe wird sein, den Klub in der Führung in den nächsten zwei, drei Jahren auf die Zukunft vorzubereiten.»

CEO Karl-Heinz Rummenigge ist bis Ende 2019 gewählt, Hoeness' Amtszeit endet im November des gleichen Jahres. Keiner der beiden Charakterköpfe äusserte sich bislang konkret zur eigenen Agenda.

Bild: EPA/EPA

Die einheimische Konkurrenz ist in der Bayern-Zentrale nicht das Hauptthema – das hingegen erstaunt nach dem über sechsjährigen Münchner Monolog an der Bundesligaspitze niemanden. Dass der FCB in Europa in den wichtigsten Momenten seit dem Champions-League-Triumph vor fünf Jahren im Wembley gegen Dortmund von spanischen Kontrahenten düpiert worden ist, beschäftigt Uli Hoeness mehr als die nationalen Gegenspieler.

Die präsidialen Voten in einem «Sky»-Talk beinhalten eine Prise Frust. «Ich möchte Champions-League-Sieger werden, aber ich möchte mir das nicht mit Schulden erkaufen. Wenn wir 500 Millionen auf dem Konto hätten, würde ich trotzdem keinen 200-Millionen-Transfer machen.» Bist jetzt hält er Wort, der deutsche Primus verhielt sich im global überhitzten Markt passiv.

Noch hält die Führungscrew einen personellen Umbau nicht für nötig, noch genügt die Substanz, um das Feld der durchaus ambitionierten bis selbstbewussten, aber qualitativ nicht gut genug bestückten Verfolger unter Kontrolle zu halten. Kovac, in Frankfurt mit topseriöser Arbeit und dem Finalcoup im DFB-Cup gegen den FC Bayern (3:1) aufgefallen, führt den Titelhalter als Nachfolger der Trainer-Ikone Jupp Heynckes mit harter Hand und punktet mit überdurchschnittlicher Rhetorik.

Zuzüge:

Serge Gnabry (GER, Hoffenheim/war ausgeliehen)

Leon Goretzka (GER, Schalke 04/ablösefrei)

Renato Sanches (POR, Swansea/war ausgeliehen).

Abgänge:

Arturo Vidal (CHI, FC Barcelona/20 Mio Euro)

Timothy Tillman (GER, 1. FC Nürnberg/ausgeliehen)

Fabian Benko (GER, LASK Linz),

Niklas Dorsch (GER, Heidenheim)

Felix Götze (GER, Augsburg)

Tom Starke (GER, Karriereende)

Die Jäger

Im Schlepptau des Serienmeisters tun sich die Zweit- und Drittbesten der letzten halben Dekade schwer mit einer klaren Profilierung.

Schalke

Schalkes viel gerühmter Coach Domenico Tedesco gibt sich trotz Platz 2 in der vergangenen Kampagne betont kleinlaut. «Meister werden die Bayern, weil sie schlicht das beste Kader haben.» S04-Chef und Milliardär Clemens Tönnies schliesst sich der Mainstream-Haltung im Interview mit dem Magazin «11Freunde» an. «Wir sind doch kein Bayern-Jäger. Wir bemühen uns nur, konstant unsere Arbeit zu machen und guten Fussball zu spielen.»

Bild: EPA/EPA

Zuzüge:

Mascarell (ESP, Eintracht Frankfurt/10 Mio.)

Johannes Geis (GER, FC Sevilla/war ausgeliehen)

Mark Uth (GER, Hoffenheim/ablösefrei)

Suat Serdar (GER, Mainz 05/11 Mio)

Salif Sané (SEN, Hannover 96/7 Mio)

Steven Skrzybski (GER, Union Berlin/3,5 Mio).

Abgänge:

Thilo Kehrer (GER, Paris Saint-Germain/37 Mio)

Leon Goretzka (GER, Bayern München/ablösefrei)

Marko Pjaca (CRO, Fiorentina/war von Juventus Turin ausgeliehen).

Schweizer im Kader:

Breel Embolo



Dortmund

Guten Fussball? In Dortmund sehnen sie sich danach. Über 70 Millionen Euro investierte der BVB und installierte den grossen Hoffnungsträger Lucien Favre. Knapp drei Jahre nach seinem Ausstieg in Mönchengladbach ist der Westschweizer Coach das beste Argument für den erhofften Fortschritt.

Bild: DPA

Zuzüge:

Marwin Hitz (SUI, Augsburg/ablösefrei)

Thomas Delaney (DEN, Werder Bremen/20 Mio)

Axel Witsel (BEL, Tianjin Quanjian/CHN/20 Mio)

Abdou Diallo (SEN, Mainz 05/28 Mio)

Marius Wolf (GER, Eintracht Frankfurt/6,5 Mio)

Achraf Hakimi (MAR, Real Madrid/ausgeliehen).

Abgänge:

Michy Batshuayi (BEL, Chelsea/war ausgeliehen)

Andrej Jarmolenko (UKR, West Ham United/20 Mio)

Sokratis Papastathopoulos (GRE, Arsenal/16 Mio)

André Schürrle (GER, Fulham/ausgeliehen)

Gonzalo Castro (GER, VfB Stuttgart/6,5 Mio)

Erik Durm (GER, Huddersfield/ablösefrei)

Roman Weidenfeller (GER, Karriereende)

Schweizer im Kader:

Roman Bürki

Marwin Hitz

Manuel Akanji



Hoffenheim

Gleiches hat Amtskollege Julian Nagelsmann im Sinn. Der 31-Jährige schlug eine Anfrage von Real Madrid aus und macht vor seinem Transfer zu Leipzig mit der TSG Hoffenheim stattdessen eine neunmonatige Ehrenrunde. «Es ist mein Ehrgeiz, dass meine Zeit hier allen in guter Erinnerung bleibt.»

Zuzüge:

Kasim Nuhu (GHA, Young Boys/7 Mio)

Vincenzo Grifo (ITA, Borussia Mönchengladbach, 5,5 Mio)

Ishak Belfodil (ALG, Standard Lüttich/war an Werder Bremen ausgeliehen/5,5 Mio)

Leonardo Bittencourt (GER, 1. FC Köln/6,5 Mio)

Joelinton (BRA, Rapid Wien/war ausgeliehen)

Abgänge:

Mark Uth (GER, Schalke 04/ablösefrei)

Serge Gnabry (GER, Bayern München/war ausgeliehen). Schweizer im Kader:

Steven Zuber

Gregor Kobel

Bild: EPA/EPA

Frankfurt

Die Hoffnung lebt – nicht nur im Kraichgau, auch in Frankfurt. Doch am Main hat die Eintracht ihren Cupsieger-Bonus bereits verspielt. Ein 0:5 im Supercup gegen die Bayern im eigenen Stadion, dann die Cup-Blamage des Jahrzehnts gegen den Viertligisten Ulm. Adi Hütter muss sich nach dem Titelrausch mit YB mutmasslich mit der anderen Seite der Tabelle auseinandersetzen.

Zuzüge:

Nicolai Müller (Hamburger SV/ablösefrei)

Filip Kostic (SRB, Hamburger SV/Leihgabe)

Lucas Torro (ESP, Real Madrid/war an Osasuna ausgeliehen/10 Mio)

Obite N'Dicka (FRA, Auxerre/FRA, 5 Mio)

Gonçalo Paciencia (POR, FC Porto/3 Mio)

Allan (BRA, Apollon Limassol/von Liverpool ausgeliehen)

Frederik Rönnow (DEN, Bröndby/2,8 Mio)

Felix Wiedwald (Leeds United/ablösefrei)

Chico Geraldes (POR, Sporting Lissabon/Leihgabe).

Abgänge:

Kevin-Prince Boateng (GHA/GER, Sassuolo/ITA/ablösefrei)

Marius Wolf (GER, Borussia Dortmund/6,5 Mio)

Mascarell (ESP, Schalke 04, war von Real Madrid ausgeliehen),

Lukas Hradecky (FIN, Bayer Leverkusen/ablösefrei)

Aymane Barkok (GER, Fortuna Düsseldorf/Leihgabe.

Schweizer im Kader:

Gelson Fernandes

Gladbach

Auch ohne die beiden inzwischen auch offiziell zweitklassigen Schlagzeilenproduzenten Köln und Hamburg ist beste Unterhaltung garantiert. In der Schweizer Fohlen-Filiale am Niederrhein, die Borussia beschäftigt inzwischen fünf SFV-Protagonisten, kann sich das Ensemble von Dieter Hecking keine dritte Klassierung ausserhalb der europäischen Zone mehr leisten. Mönchengladbachs Umfeld träumt von mehr, die Hemmschwelle für Beschwerden ist spürbar tiefer. ​

Bild: KEYSTONE

Zuzüge:

Michael Lang (Basel/2,8 Mio)

Alassane Pléa (FRA, Nice, 23 Mio)

Andreas Poulsen (DEN, FC Midtjylland, 4,5 Mio)

Keanan Bennetts (ENG, Tottenham Hotspur, 0,5 Mio)

Florian Neuhaus (Fortuna Düsseldorf, war ausgeliehen)

Abgänge:

Jannik Vestergaard (DEN, Southampton/ENG, 23 Mio)

Vincenzo Grifo (ITA, Hoffenheim, 5,5 Mio)

Raul Bobadilla (ARG, Argentino Juniors, 1,5 Mio)

Schweizer im Kader:

Yann Sommer

Nico Elvedi

Michael Lang

Josip Drmic

Denis Zakaria



Die Transfers der anderen Herausforderer

Bayer Leverkusen

Trainer:

Heiko Herrlich (GER/bisher)

Zuzüge:

Mitchell Weiser (GER, Hertha Berlin/12,5 Mio)

Paulinho (BRA, Vasco da Gama/18,5 Mio)

Isaac Thelin (SWE, Anderlecht/ausgeliehen)

Lukas Hradecky (FIN, Eintracht Frankfurt/ablösefrei)

Thorsten Kirschbaum (1. FC Nürnberg, ablösefrei)

Aleksander Dragovic (AUT, Leicester City/war ausgeliehen)

Abgänge:

Bernd Leno (Arsenal/25 Mio)

Stefan Kiessling (Karriereende)

RB Leipzig

Trainer:

Ralf Rangnick (GER/neu/zuvor Sportdirektor)

Zuzüge:

Matheus Cunha (BRA, Sion/15 Mio)

Marcelo Sarrachi (URU, River Plate/ARG/11 Mio)

Massimo Bruno (BEL, Anderlecht/war ausgeliehen)

Nordi Mukiele (FRA, Montpellier/15 Mio)

Atinç Nukan (Besiktas Istanbul/war ausgeliehen)

Abgänge:

Philipp Köhn (SUI, Salzburg/0,9 Mio)

Fabio Coltorti (SUI/offen)

Naby Keita (GUI, Liverpool/68 Mio)

Bernardo (BRA, Brighton/ENG/10 Mio)

Ademola Lookman (ENG, Everton/war ausgeliehen)

Dominik Kaiser (DEN, Bröndby/DEN/ablösefrei)

Benno Schmitz (GER, 1. FC Köln/0,2 Mio)

Stuttgart



Trainer:

Tayfun Korku (GER/bisher)

Zuzüge:

Gonzalo Castro (Borussia Dortmund/6,5 Mio)

Daniel Didavi (GER, Wolfsburg/ablösefrei)

Nicolas Gonzalez (ARG, Argentinos Juniors/8,5 Mio)

Pablo Maffeo (ESP, Manchester City/war an Girona ausgeliehen/10 Mio)

Borna Sosa (CRO, Dinamo Zagreb/8 Mio)

Marc Oliver Kempf (SC Freiburg/ablösefrei)

Abgänge:

Daniel Ginczek (GER, Wolfsburg/10 Mio)

Takuma Asano (JPN, Hannover 96/war von Arsenal ausgeliehen)

Matthias Zimmermann (GER, Fortuna Düsseldorf/ablösefrei).



Die 1. Runde

Freitag, 24. August

20.30 Uhr: Bayern München - Hoffenheim

Samstag, 25. August

15.30 Uhr: Hertha Berlin - Nürnberg, Werder Bremen - Hannover, Freiburg - Eintracht Frankfurt, Wolfsburg - Schalke 04, Fortuna Düsseldorf - Augsburg.

18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen.

Sonntag, 26. August

15.30 Uhr: Mainz - VfB Stuttgart

18 Uhr: Borussia Dortmund - RB Leipzig

