Weltfussballer-Wahl: Luka Modric gewinnt, Ronaldo fehlt



Bild: AP/AP

Luka Modric ist Fussballer des Jahres – beim Tor des Jahres sind wir überrascht 🤔

Erstmals seit 2007 heisst der Weltfussballer des Jahres weder Cristiano Ronaldo noch Lionel Messi. Ausgezeichnet wurde in London der Kroate Luka Modric

Spieler des Jahres: Luka Modric

Er hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen und ist mit Kroatien bis in den WM-Final gestürmt. Nun hat Luka Modric die Auszeichnung zum Spieler des Jahres gewonnen.

Cristiano Ronaldo, der neben Mohamed Salah ebenfalls nominiert war, erschien gar nicht erst am Gala-Abend. Die offizielle Begründung fürs Fernbleiben war der dichte Spielplan von Juventus Turin.

Spielerin des Jahres: Marta

Nach sieben Jahren holt sich Marta die Auszeichnung als beste Spielerin der Welt zurück. Bei der Preisübergabe zeigte sich die Brasilianerin gerührt. «Das ist ein magischer Moment.»

Trainer des Jahres: Didier Deschamps

Der Franzose Didier Deschamps ist Welttrainer des Jahres. Der 49-jährige Deschamps, der im Sommer mit Frankreich den WM-Titel gewonnen hatte, setzte sich bei der FIFA-Gala am Montag in London gegen den kroatischen Nationaltrainer Zlatko Dalic und den Franzosen Zinédine Zidane durch. Dalic wurde bei der Fussball-Weltmeisterschaft in Russland mit seiner Auswahl Zweiter hinter den Franzosen. Zidane gewann mit Real Madrid zum dritten Mal nacheinander die Champions League.

Bild: EPA/EPA

Torhüter des Jahres: Thibaut Courtois

Der Belgier Thibaut Courtois ist als bester Torhüter des Jahres ausgezeichnet worden. Der 26-Jährige, der in diesem Jahr von Chelsea zu Real Madrid gewechselt war, wird damit Nachfolger vom Italiener Gianluigi Buffon. Dieser hatte die Auszeichnung im vergangenen Jahr bei ihrer erstmaligen Verleihung gewonnen. Die drei herausragenden Torhüter wurden von einer Jury aus FIFA-Legenden aufgrund ihrer Leistungen im Zeitraum vom 3. Juli 2017 bis 15. Juli 2018 ausgewählt. Neben dem Belgier waren der Franzose Hugo Lloris und der Däne Kasper Schmeichel nominiert.

Bild: EPA/EPA

Tor des Jahres: Mohamed Salah

Keine Frage. Mo Salah schoss in der vergangenen Spielzeit Wundertore am Laufband. Aber war der Treffer gegen Everton wirklich der schönste überhaupt?

Zur Auswahl wäre etwa auch die Riesenkiste von Gareth Bale aus dem Champions League Final gestanden.

Diese acht Treffer schafften es übrigens ebenfalls in die Endauswahl:

Das Team des Jahres

De Gea

Alves

Ramos

Varane

Marcelo

Modric

Kanté

Messi

Mbappé

Hazard

Ronaldo

Kennst du unser Weltfussballer-Quiz schon? Wer hat mit wem zusammengespielt?

1. Wir beginnen wie immer einfach: Welcher Weltfussballer spielte bei Barcelona mit Lionel Messi zusammen? EPA Rivaldo Luis Figo Ronaldinho Zlatan Ibrahimovic 2. Welcher Schweizer Fussballer spielte nie mit einem Weltfussballer im selben Team? KEYSTONE Ciriaco Sforza Philippe Senderos Johan Vogel Stephan Lichtsteiner 3. Welcher der folgenden Fussballer spielte NICHT mit Lionel Messi UND Cristiano Ronaldo zusammen? AP/AP Gerard Piqué Zlatan Ibrahimovic Deco Carlos Tevez 4. Mit welchem Weltmeister-Kumpel spielte Zinédine Zidane nie im Klub zusammen? AP/AP Thierry Henry Bixente Lizarazu Patrick Vieira Didier Deschamps 5. Mit welchem Weltfussballer spielte George Weah bei Milan zusammen? AP Lothar Matthäus Roberto Baggio Rivaldo Marco van Basten 6. Mit welchem der folgenden Weltfussballer spielte Zlatan Ibrahimovic nie zusammen? EPA/EPA Luis Figo Kaká Fabio Cannavaro Ronaldinho 7. Welcher der folgenden Fussballer spielte NIE mit einem Weltfussballer zusammen? Ruud van Nistelrooy Michael Ballack Arjen Robben Frank Lampard 8. Mit wie vielen anderen Weltfussballern hat Cristiano Ronaldo schon zusammengespielt? AP/AP Fangfrage! Mit keinem ... Nur mit einem! Mit zwei! Mit drei! 9. Welche beiden Weltfussballer haben in ihrer Karriere bei drei gemeinsamen europäischen Klubs gespielt? Hinweis: Nicht zwingend zusammen. EPA/KEYSTONE Rivaldo und George Weah Ronaldo und Luis Figo Fabio Cannavaro und Roberto Baggio Zinédine Zidane und Romario 10. Zu guter Letzt die Königsfrage: Welcher Fussballer spielte mit den folgenden sieben Weltfussballern zusammen? Ronaldinho, Zidane, Kaká, Roberto Baggio, Ronaldo, Rivaldo, Cannavaro. Emerson Pippo Inzaghi Roberto Carlos Andrea Pirlo

