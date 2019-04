Sport

Fussball

Real Madrid: Talent Brahim Diaz lässt Trainer Zinedine Zidane schwärmen



Bild: AP/AP

Real-Youngster Brahim Diaz verzückt mit Super-Trick – und lässt auch Zidane schwärmen

Achtelfinal-Aus in der Champions League und 15 Punkte Rückstand auf Erzrivale Barcelona in der Meisterschaft – Real Madrid durchlebt gerade eine schwierige Zeit. Das 0:0 im Derby gegen Getafe von gestern Abend konnte die Fans auch nicht gerade beschwichtigen. Oder etwa doch?

Am Tag danach schwärmen die Real Fans nämlich trotz der mageren Darbietung ihres Teams – und zwar von Brahim Diaz. Der 19-jährige, offensive Mittelfeldspieler, der im Winter für 17 Millionen von Manchester City verpflichtet wurde, kam gegen Getafe zu seinem zweiten Startelf-Einsatz und überzeugte mit einer grossartigen Trickshow. Höhepunkt: Ein Tunnel nach einem Zidane-Trick (!) gegen den ziemlich verdutzten Mauro Arambarri.

Tempo, Tricks und Tunnels – im müden Real-Kollektiv war Diaz klar der auffälligste Akteur auf dem Platz. Der 1,70-Meter kleine Spanier, der 2013 mit 14 zu ManCity gewechselt war, überzeugte neben der feinen Technik mit unbändigem Einsatzwillen. «Ich versuche, in jedem Spiel und jedem Training mein Bestes zu geben, um zu zeigen, dass ich bei Real spielen kann», sagte einstige Malaga-Junior nach dem Schlusspfiff. «Ich bin mit mir einigermassen zufrieden, aber ich wollte hier heute gewinnen.»

In den Planungen von Real-Trainer Zinédine Zidane für die kommende Saison spielt Diaz trotz seines starken Auftritts gegen Getafe offenbar noch keine Rolle. Zuletzt hiess es aus dem Umfeld des Klubs, dass der Youngster im Sommer ausgeliehen werden soll. Wie Marcos Llorente oder Marco Asensio vor ihm soll sich Diaz zunächst bei einem kleineren Klub ans Profi-Niveau gewöhnen.

Die Karriere von Brahim Diaz: bild: screenshot wikipedia

Davon will der Shooting-Star allerdings nichts wissen. «Ich bin voll fokussiert auf Real Madrid und will hier spielen. Ich will zeigen, was ich kann und viele Jahre lang hier bleiben», stellte er nach seinem Gala-Auftritt, bei dem nur ein Tor fehlte, fest.

Ob er Zidane noch umstimmen kann? Der Real-Trainer war nach dem Spiel jedenfalls voll des Lobes. «Er hat sehr gut gespielt und ist ein Spieler, der Spielfreude ausstrahlt», so «Zizou». «Er hat keine Angst und ist unglaublich schnell. Es war ein gutes Spiel von ihm, wir sind zufrieden. Wir werden sehen, ob er bleibt. Wichtig ist, was er jetzt leistet. Mir gefällt es, wie er spielt.» (pre)

Europas Rekordmeister im Fussball Fussballtalente So protzt Barcelonas 15-jähriger Xavi von morgen auf Instagram Link zum Artikel Sie waren vor 10 Jahren unsere grössten Hoffnungen – das wurde aus ihnen Link zum Artikel 15 Wunderkinder des Weltfussballs und was aus ihnen geworden ist Link zum Artikel Woher der FC Basel seine Talente holt und wie er auch Spätgeborenen ihre Chance gibt Link zum Artikel Der erste Schritt zum Fussball-Profi: So wählen die Topklubs die jüngsten Talente aus Link zum Artikel Diese 30 Sturm-Talente musst du 2018 auf dem Radar haben – auch zwei Schweizer sind dabei Link zum Artikel Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter