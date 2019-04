Sport

Bundesliga: Leipzig-Fans kritisieren kommerzielles Pokal-Shirt



Leipzigs Pokal-Shirt ist so kommerziell, dass es selbst von RB-Fans kritisiert wird

RB Leipzig feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Vereinsjubiläum und beschenkte sich selbst mit dem ersten DFB-Pokalfinale der Klubgeschichte. Die Leipziger spielen eine tolle, erfolgreiche Saison, sie haben seit dem 18. Spieltag nicht mehr verloren, sind bereits sicher für die Champions League qualifiziert, obendrein bilden sie junge Talente zu Topspielern aus.

Das Gros der Fans in Deutschland akzeptiert RB trotzdem nicht als vollwertiges Bundesliga-Mitglied. Denn der österreichische Energy-Drink-Konzern Red Bull von Milliardär Dietrich Mateschitz ist der Besitzer des sächsischen Bundesligisten, pumpt Millionen in den Klub. RB Leipzig? Das sei bloss eine riesengrosse Werbefläche für eine Energiebrause, sagen Fussball-Traditionalisten und -Romantiker. So viel Geld wie die haben, sei der Leipziger Erfolgsfussball ja eh kein Wunder.

Zur Feier des Jahrzehnts, dem Pokalfinale im Berliner Olympiastadion, hat die Marketingabteilung von RB am Montag die offiziellen Fan-Shirts zum Endspiel enthüllt. Zwischen dem offiziellen DFB-Pokal-Emblem, zwei roten Bullen und dem Vereinswappen prangt der Spruch:

«Beflüüügelt ins Finale»

Der Claim ist angelehnt an den Red-Bull-Werbespruch «Red Bull verleiht Flügel». Das «Ü» wird dabei stets sehr langgezogen, daher auch das dreifach-Ü auf dem Pokal-Shirt.

Dass es diese Reminiszenz an die Red-Bull-Werbung nun auf das offizielle Fan-Shirt zum ersehnten Pokalfinale geschafft hat, stösst selbst vielen Leipziger Fans sauer auf, sie finden es «füüürchterlich»:

Die Fan-Reaktionen

«Ein bisschen mehr Liebe» Da hättet ihr euch ruhig etwas ausgefalleneres Ausdenken und entwickeln könne. Immerhin sind wir das allererste Mal im Pokalfinale! Ein bisschen mehr liebe und Kreativität wäre echt schön gewesen. — Clashkiller (@hannes_zimmer) 29. April 2019

«Mehr Leipzig, weniger Red Bull» Mehr Leipzig, weniger RedBull! — Südkurve Leipzig - Rasenball (@lpzjungs) 29. April 2019

«So einen Mist dürfte keiner kaufen» So einen Mist dürfte keiner kaufen! Leider werden sich genügend Leute finden 🤬

FÜR MEHR LEIPZIG!!!! — Kunstkicker (@Serokuhl) 30. April 2019

«Nicht mein Shirt» Nicht mein Shirt 🤷‍♀️ — 🐞🌻🍀Anni🍀🌻🐞 (@KakaotrinkerinL) 29. April 2019

«Füüürchterlich» Hm, find ich irgendwie füüürchterlich. — Papa D. (@mcflyle) 29. April 2019

«Geht gar nicht» Das geht gar nicht. Ehrlich mal. Ich hab schon drei oder vier weiße Shirts zu Hause von den Aufstiegen. Ihr hättet die Fans fragen können. Die haben meist die besten Idee.



Das Ding wird ein Ladenhüter pic.twitter.com/hmWRqkVhk1 — Rasenball Leipzig (@FlyingLeipziger) 29. April 2019

«Sonst kamen wir immer ohne den Werbespruch aus» Wieso eigentlich beflüüügelt? Sonst kamen wir doch auch immer ohne den Werbespruch aus und hatten immer was mit Bullen .. — Berlin (@RBEilenburg) 29. April 2019

