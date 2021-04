Sport

Fussball

Super League: Sion schiesst Servette ab



Bild: keystone

Sion ballert sich bei Spektakelsieg in Genf den Frust vom Leib

Servette – Sion 3:5

Schlusslicht Sion feiert den ersten Sieg unter Marco Walker und pirscht sich an die Konkurrenz heran. Im Spiel, in dem die Teams das Wort «verteidigen» ad absurdum führen, siegt Sion bei Servette 5:3.

Servettes Spieler werden sich mit der knallenden 0:5-Niederlage vom Sonntag in Basel nicht lange aufgehalten haben. Nur so ist zu erklären, dass die Servettiens gegen Schlusslicht Sion im Stade de Genève mit ähnlicher Nonchalance agierten wie vor vier Tagen beim FCB. Ein frühes Tor durch Gaëtan Karlen (7.) sowie sechs Tore innerhalb von einer halben Stunde führten zu einer unnötigen Niederlage der Genfer.

Denn Servette bewies gegen das Schlusslicht die feinere Klinge, büsste jedoch für seine unzähligen Aussetzer in der Defensive. Dass auch Schlusslicht Sion, das erstmals seit drei Jahren wieder fünf Tore in einem Spiel erzielten, die Partie in Genf ohne funktionierende Abwehrkette führte, blieb darum unbestraft. Die desolaten Abwehrreihen liessen zwischen der 55. und 82. Minute sechs Tore zu wobei sogar noch weitere Tore möglich gewesen wären.

🎥La tête de Ndoye qui donne deux longueurs d’avance au FC Sion ! ⤵️



𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭 !!! 🤜🏻🤛🏻#FCSion #SFCSIO pic.twitter.com/07RtwMhEve — FC Sion (@FCSion) April 22, 2021

Für die Walliser könnte der Befreiungsschlag gerade noch rechtzeitig gekommen sein. Dank dem zweiten Sieg aus den letzten zwölf Pflichtspielen reduziert Sion den Rückstand auf den Vorletzten Vaduz auf drei Zähler.

Bild: keystone

Servette - Sion 3:5 (1:1)

100 Zuschauer. - SR Piccolo.

Tore: 7. Karlen (Hoarau) 0:1. 37. Schalk (Kyei) 1:1. 56. Karlen (Hoarau) 1:2. 58. Ndoye (Tosetti) 1:3. 63. Schalk (Sasso) 2:3. 71. Hoarau (Costa) 2:4. 74. Fofana (Kyei) 3:4. 82. Tosetti (Tupta) 3:5.

Servette: Frick; Diallo (62. Fofana), Rouiller, Sasso, Severin; Ondoua (62. Imeri); Stevanovic, Cognat (89. Martial), Valls, Schalk (76. Koné); Kyei (76. Alves).

Sion: Fickentscher; Cavaré, Lacroix, Ndoye, Iapichino; Tosetti, Costa (73. Grgic), Zock, Tupta (84. Theler); Karlen (89. Khasa), Hoarau.

Bemerkungen: Servette ohne Sauthier (gesperrt), Antunes und Henchoz (beide verletzt), Clichy und Cespedes (krank). Sion ohne Araz (gesperrt), Abdellaoui, Clemenza, Doldur, Kabashi und Wesley (alle verletzt).

Verwarnungen: 16. Diallo (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 67. Iapichino (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 72. Frick (Reklamieren). 77. Karlen (Foul). 92. Cavaré (Reklamieren). 94. Lacroix (Foul). (abu/sda)

Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball Sie imitieren die grossen Stars – diese Tiere haben zu oft Fussball geschaut Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter