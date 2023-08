Das Rückspiel in Belgien beginnt um 19 Uhr. Im Hinspiel hatten sich die beiden Teams in Genf 1:1 getrennt.

Transcontinental Race – in acht Tagen quer durch Europa

Nach 8 Tagen, 17 Stunden und 30 Minuten ist es geschafft: Christoph Strasser gewinnt zum zweiten Mal in Folge das Transcontinental Race , eines der härtesten Radrennen Europas. Fünf Stunden später kommt der Aargauer Robin Gemperle als Zweitplatzierter ins Ziel.

Sie trotzen dem Wind und dem Regen, der Hitze und der Erschöpfung, sie legen rund 4000 Kilometer zurück und schaffen etwas, das Normalsterblichen unvorstellbar erscheint: Die Ultra-Biker, die sich jährlich am Transcontinental Race in körperlicher Ausdauer und mentalem Durchhaltewillen messen, kämpfen dabei nicht in erster Linie gegen die Uhr, sondern vor allem gegen sich selbst.